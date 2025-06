© Foto: Bernd Weißbrod - dpa

Die Aktie von GFT Technologies ist am Montag der Gewinner unter den deutschen Small Caps. Eine Partnerschaft mit einem Robotik-Start Up beflügelt die KI-Fantasie.Das Stuttgarter IT-Unternehmen GFT Technologies ist eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Start-up Neura Robotics eingegangen. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung einer Softwareplattform für kognitive Roboter, die in der Lage sein sollen, sich in realen Umgebungen anzupassen, zu lernen und autonom zu agieren. GFT bietet IT-Beratung, Softwareentwicklung und Cloud Computing Lösungen, insbesondere für die Finanz- und Versicherungsbranche. Künftig soll die Software des Unternehmens auch in den humanoiden Robotern von …