Sechs Geschäftsideen Sporthilfe-geförderter Athletinnen und Athleten stehen unter www.sporthilfe.de/startupdesjahres bis zum 6. Juli öffentlich zur Wahl / Gründerprämie i.H.v. 15.000 Euro als Hauptpreis gestiftet von Generali und Deutsche Vermögensberatung / Unter allen Teilnehmenden des Online-Votings wird ein Samsung Galaxy Tab A9+ verlostDie Sporthilfe sucht gemeinsam mit ihrem Nationalen Förderer Generali und Deutsche Vermögensberatung und der Werte-Stiftung ab heute in einer öffentlichen Online-Wahl das "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2025. Auch in diesem Jahr haben aktuell und ehemals von der Sporthilfe geförderte Athletinnen und Athleten, darunter die frühere Turn-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz, Geschäftsideen mit einem breiten Themenspektrum eingereicht. Das "Sporthilfe Start-up des Jahres" darf sich auf eine von Generali und Deutsche Vermögensberatung gestiftete Gründerprämie in Höhe von 15.000 Euro freuen.Abgestimmt werden kann ab sofort und bis Sonntag, 6. Juli 2025, 23.59 Uhr, unter www.sporthilfe.de/startupdesjahres. Unter allen Abstimmenden wird ein Samsung Galaxy Tab A9+ verlost.Die antretenden Athletinnen und Athleten und ihre Start-up-Ideen (in alphabetischer Reihenfolge):- Ben Ellermann (Rugby) & Léa Krüger (Fechten) mit Mehr Als Muskeln - Von Athleten für Athleten - einer Plattform, die Leistungssportlerinnen und Leistungssportler gesundheitlich fördert- Tim Kesseler (Bobsport) mit Next3D - nextLENS - einer AR-Navigationslösung für präzise Hirnoperationen- Helene und Pauline Schäfer-Betz (beide Kunstturnen) mit dem MOVE & IMPROVE CLUB - einem Sportangebot für Kinder, das sportliche Entwicklung, mentale Stärke und Persönlichkeitsbildung verbindet- Valentin Steudte (Rennrodeln) mit EverlastingMemories - individuell und personalisiert gestaltete Urnen- Sixten Totzek (Curling) mit cofgo - einer tragbaren Kaffeemaschine für unterwegs- Harriet Wappler-Niemeyer (Rudern) mit Purtein - einen Protein-Stick "to go" ohne künstliche ZusätzeAbstimmung und weitere Informationen zu den Geschäftsideen unter: www.sporthilfe.de/startupdesjahresIm Rahmen des zweiten Workshops der diesjährigen Start-up Academy pitchen die sechs angehenden Gründerinnen und Gründer anschließend am 8. Juli vor einer Experten-Jury. Die Ergebnisse aus Online- (30 Prozent) und Jury-Wahl (70 Prozent) fließen schließlich in die Gesamtwertung ein.Die Wahl zum "Sporthilfe Start-up des Jahres" ist Bestandteil der Start-up Academy, die die Sporthilfe den von ihr geförderten Athletinnen und Athleten seit 2018 anbietet. Jährlich werden in zwei mehrtägigen Workshops bis zu 20 aktuell und ehemals Sporthilfe-geförderte Sportlerinnen und Sportler auf dem Weg zum ersten Start-up unterstützt.Erstmals exklusiver Förderer der Start-up Academy ist die Generali & Deutsche Vermögensberatung, die neben der Gründerprämie auch die beiden Veranstaltungslocations, das Dr. Reinfried Pohl - Zentrum für Vermögensberatung in Marburg und den Hauptsitz der Deutsche Vermögensberatung AG in Frankfurt, zur Verfügung stellen. Diese umfangreiche Unterstützung wird durch den Zugang zu weiteren Partnernetzwerken, wie bspw. zur Entrepreneur University und The Founder Summit ergänzt und so für die Teilnehmenden spürbar. Für die Konzeption und Umsetzung der vielfältigen Programminhalte ist die Werte-Stiftung mit ihrem Innovationsprogramm FUTURY verantwortlich.