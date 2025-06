EQS-Media / 30.06.2025 / 13:06 CET/CEST

Düsseldorf, 30. Juni 2025 - CapTrader gibt heute den Launch seiner neuen mobilen Handelsplattform bekannt: die CapTrader Easy App. Wie der Name verrät, bietet die App eine besonders intuitive sowie vereinfachte Bedienung. Sie ermöglicht den unkomplizierten, transparenten und effizienten Handel mit Aktien, ETFs und Optionen an über 90 Börsenplätzen weltweit und ist die optimale Ergänzung zur CapTrader App. Die App wurde entwickelt, um den Zugang zu den internationalen Finanzmärkten zu erleichtern. Mit einer neu strukturierten Benutzeroberfläche und gewohnt schneller Orderausführung können Nutzer mühelos in die Welt der Börse eintauchen und von den Chancen globaler Märkte profitieren. Ob langfristiges Investieren in Aktien , diversifizierte Anlagen über ETFs oder gezieltes Trading mit Optionen - die CapTrader Easy App bietet alle notwendigen Werkzeuge für einen erfolgreichen Start. Die Kernfunktionen der CapTrader Easy App im Überblick: Intuitiver Handel: Eine klare und moderne Oberfläche ermöglicht eine einfache Navigation und Orderplatzierung, ideal für Nutzer, die neu im Wertpapierhandel sind.

Eine klare und moderne Oberfläche ermöglicht eine einfache Navigation und Orderplatzierung, ideal für Nutzer, die neu im Wertpapierhandel sind. Globaler Marktzugang: Handel an über 90 Aktien-Börsenplätzen weltweit, darunter NYSE, NASDAQ, LSE und HKSE.

Handel an über 90 Aktien-Börsenplätzen weltweit, darunter NYSE, NASDAQ, LSE und HKSE. Vielfältige Produkte: Zugriff auf Aktien, ETFs und Optionen.

Zugriff auf Aktien, ETFs und Optionen. Fractional Shares: Investieren schon ab 1 US-Dollar in über 10.000 Aktien, unabhängig vom aktuellen Aktienkurs, um auch kleine Beträge renditestark anzulegen.

Investieren schon ab 1 US-Dollar in über 10.000 Aktien, unabhängig vom aktuellen Aktienkurs, um auch kleine Beträge renditestark anzulegen. Vereinfachter Optionshandel: Tools wie die Options Chain, das Options Exercise Tool und der Options-Assistent erleichtern den Einstieg. Der Options-Assistent schlägt passende Strategien basierend auf den Markterwartungen des Nutzers vor.

Tools wie die Options Chain, das Options Exercise Tool und der Options-Assistent erleichtern den Einstieg. Der Options-Assistent schlägt passende Strategien basierend auf den Markterwartungen des Nutzers vor. Hohe Sicherheitsstandards: Modernste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), Verschlüsselung und biometrische Anmeldung (Face ID, Fingerabdruck). Andreas Weiß, Geschäftsführer der CapTrader GmbH, erklärt: "Mit der CapTrader Easy App möchten wir die Hürden für den Börseneinstieg signifikant senken. Unser Ziel ist es, einen einfachen und sicheren Zugang zu den globalen Finanzmärkten zu ermöglichen, der keine besondere technische Affinität voraussetzt. Die intuitive Bedienung, kombiniert mit leistungsstarken Kernfunktionen, macht die Easy App zum idealen Werkzeug für alle, die ihr Kapital selbst in die Hand nehmen wollen." Die CapTrader Easy App ist die ideale Ergänzung zum umfassenden Trading-Angebot von CapTrader, das sich mit der etablierten CapTrader App und der Trader Workstation (TWS) auch an fortgeschrittene und professionelle Trader richtet. Während die klassische CapTrader App umfassende, datenreiche Analysetools bietet, fokussiert sich die Easy App auf einen vereinfachten und schnellen Zugang für mobile Nutzer. Die CapTrader Easy App ist ab sofort für iOS und Android in den jeweiligen App Stores verfügbar. Für die Nutzung fallen wettbewerbsfähige Gebühren an, beispielsweise ist der Aktienhandel in vielen Ländern bereits ab 1 US-Cent je Aktie (Minimum 2 USD je Order) möglich. Es gibt keine Depotgebühren oder Mindesteinlagen. Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 160 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



