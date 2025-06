EQS-Media / 30.06.2025 / 13:35 CET/CEST

Stockholm, 30. Juni 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Jahreshauptversammlung 2025 des Unternehmens heute, am 30. Juni 2025, stattgefunden hat, bei der die Aktionäre die folgenden Beschlüsse gefasst haben. Die Einladung zur Hauptversammlung und die vollständigen Anträge sind auf der Website des Unternehmens unter investors.eurobatteryminerals.com abrufbar.

Feststellung der Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Gewinn- und Verlustrechnung und Bilanz für das Unternehmen und den Konzern zu verabschieden. Ergebnisverteilung Die Hauptversammlung hat beschlossen, den gesamten der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen. Haftungsbefreiung Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem CEO wurde für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung erteilt. Wahl des Aufsichtsrats und der Revisionsstelle sowie Vergütung Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB, dass der Vorstand aus drei Vorstandsmitgliedern ohne stellvertretende Vorstandsmitglieder weiter bestehen soll. Darüber hinaus wurde beschlossen, dass die Gesellschaft als Abschlussprüfer eine eingetragene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragen soll. Darüber hinaus wurde gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB beschlossen, dass den Aufsichtsratsmitgliedern eine jährliche Gesamtvergütung von 420.000 SEK gezahlt wird, davon 180.000 SEK an den Aufsichtsratsvorsitzenden und 120.000 SEK an jedes der anderen von der Jahreshauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Gemäß dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB wurde beschlossen, dass das Honorar des Abschlussprüfers gemäß der genehmigten Rechnung gezahlt wird. Die Hauptversammlung beschloss, entsprechend dem Vorschlag des Aktionärs DH Invest AB, die Wiederwahl von Eckhard Cordes, Jan Olof Arnbom und Roberto García Martínez als Mitglieder des Aufsichtsrats. Jan Olof Arnbom wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zum Abschlussprüfer wurde GO Revision & Consulting Stockholm AB gewählt. GO Revision & Consulting Stockholm AB hat das Unternehmen darüber informiert, dass der Wirtschaftsprüfer Johan Isbrand der verantwortliche Wirtschaftsprüfer sein wird. Beschluss zur Ausgabe von Performance Shares an den CEO des Unternehmens Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichsrats, Performance-Aktien an den CEO des Unternehmens, Roberto Garcia Martinez, auszugeben. Der vollständige Vorschlag ist in der Einladung zur Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Beschlussfassung über Incentive-Programm für den CEO des Unternehmens Die Hauptversammlung beschloss gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats ein Anreizprogramm für den CEO des Unternehmens. Der vollständige Vorschlag ist in der Einladung zur Hauptversammlung enthalten, die am 28. Mai 2025 veröffentlicht wurde. Autorisierung für Emissionen Die Hauptversammlung hat gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats beschlossen, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, vor der nächsten Hauptversammlung ein- oder mehrmals mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Barzahlung, Sacheinlage oder Aufrechnung über die Ausgabe neuer Aktien, Wandelanleihen und/oder Optionsscheine zu beschließen. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



