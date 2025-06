EQS-Media / 10.06.2025 / 21:05 CET/CEST

Stockholm, 10. Juni 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: " BAT " und Börse Stuttgart: " EBM "; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass sich die Veröffentlichung des Geschäftsberichts des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 verzögert. Der neue voraussichtliche Veröffentlichungstermin ist der 19. Juni 2025. Die für den 9. Juni 2025 geplante Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024 der Eurobattery Minerals hat sich verzögert. Der Grund für die Verzögerung liegt darin, dass das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens mehr Zeit benötigen, um den Jahresbericht fertigzustellen und die Prüfung abzuschließen. So ist der Jahresabschluss von FinnCobalt Oy für das Jahr 2024 aufgrund der großen Datenmenge deutlich komplexer ist als in den Vorjahren. Die Komplexität ist darin begründet, dass Eurobattery Minerals den letzten Schritt der Übernahme von FinnCobalt Oy im Jahr 2024 abgeschlossen hat. Das Unternehmen und seine Wirtschaftsprüfer arbeiten daran, den Jahresbericht so schnell wie möglich fertigzustellen und zu veröffentlichen. Der neue voraussichtliche Veröffentlichungstermin ist der 19. Juni 2025. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



