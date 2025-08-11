

EQS-Media / 11.08.2025 / 08:20 CET/CEST

Stockholm, 11. August 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass seine spanische Tochtergesellschaft Tungsten San Juan S.L. ("TSJ") mit den Arbeiten im Tagebau des Wolframprojekts San Juan in Galicien, Spanien, begonnen hat. Diese Arbeiten stehen im Einklang mit unserer Investitionsstrategie und ist der erste Schritt im Prozess, um bis Ende 2026 mit der Wolframproduktion zu beginnen. TSJ hat einen erfahrenen lokalen Bauunternehmer aus der Region Ourense mit der Durchführung der Erdbewegungen in der Mine beauftragt. Aufgrund seiner Erfahrung mit Bergbauprojekten erfüllt das lokale Unternehmen die strengsten Arbeitsschutz-, Sicherheits- und Umweltvorschriften. "Im Rahmen unserer Politik des lokalen Inhalts verpflichten wir uns, wenn immer möglich regionale Dienstleister und Auftragnehmer zu beauftragen, um sicherzustellen, dass das San Juan-Projekt der lokalen Wirtschaft und Gemeinschaft spürbare Vorteile bringt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen lokalen Auftragnehmer und sind stolz, zur regionalen Entwicklung beizutragen, während wir einer verantwortungsvollen Wolframproduktion in Europa näher kommen", sagte Roberto García Martinez, CEO von Eurobattery Minerals. Zu den Arbeiten im Bergwerk gehören die Verbesserung der Infrastruktur sowie der Abtransport von Abraum und Erzmaterial mittels Baggern und LKW. Aufgrund der weichen Beschaffenheit des Gesteins können die Arbeiten im Tagebau ohne den Einsatz von Sprengungen durchgeführt werden. Dies markiert den Beginn der Wolframproduktion, die im vierten Quartal 2026 beginnen soll. "Die Aufnahme der Arbeiten in der Mine mit einem vertrauenswürdigen lokalen Partner spiegelt unser Engagement für verantwortungsvollen Bergbau und lokales Engagement wider. Die Richtlinie zur regionalen Beschaffung (Proximity-Sourcing) ist eine zentrale Säule unserer Arbeit hier bei TSJ. Dies ist ein wichtiges Projekt für Ourense, Galicien und Europa, daher freue ich mich sehr, dass es losgeht!", sagte Agne Ahlenius, Geschäftsführer von TSJ. Die San Juan-Mine befindet sich in der Nähe von dem Dorf A Gudiña - in der Provinz Ourense in Galicien, Spanien. Die ersten nachgewiesenen Erzreserven, die durch Kernbohrungen im San Juan-Projekt bestätigt wurden, belaufen sich auf schätzungsweise 60.000 Tonnen Erz. Der Wolframgehalt (WO3) ist mit 1,3 % hoch und trägt zur wirtschaftlichen Rentabilität des Projekts bei. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Phone: +46 (0) 86 042 255 E-mail: info@augment.se



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



11.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

