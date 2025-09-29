

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN, DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VERÖFFENTLICHUNG IN ODER NACH AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NEUSEELAND, SINGAPUR, SÜDAFRIKA, SÜDKOREA, DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN ANDERE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE, DIE ÜBER DIE NACH SCHWEDISCHEM RECHT ERFORDERLICHEN VORSCHRIFTEN HINAUSGEHEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN INFORMATIONEN AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG. DIESES DOKUMENT IST AUS PRAKTISCHEN GRÜNDEN IN MEHREREN SPRACHEN VERFÜGBAR, ZUM BEISPIEL, AUF DEUTSCH. IM FALLE VON ABWEICHUNGEN ODER INKONSISTENZEN ZWISCHEN DEN VERSCHIEDENEN SPRACHVERSIONEN IST DIE ENGLISCHE VERSION MASSGEBLICH. Stockholm, 29. September 2025 - Der Aufsichtsrat des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM", kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") hat heute, am 29. September 2025, gestützt auf die Genehmigung der Hauptversammlung vom 30. Juni 2025, beschlossen, das Aktienkapital des Unternehmens durch eine Kapitalerhöhung um bis zu 25.655,556184 SEK (basierend auf dem neuen Nennwert) zu erhöhen, indem bis zu 18.750.000 neue Aktien zu einem Zeichnungspreis von 0,06 SEK pro Aktie ausgegeben werden. Das Hauptziel dieser Kapitalerhöhung besteht darin, denjenigen Aktionären, die aufgrund von administrativen Problemen nicht an der früheren Vorzugsaktienemission teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, an der aktuellen Emission zu denselben Bedingungen wie die anderen Aktionäre teilzunehmen. Emissionsbedingungen Für die Ausgabe gelten folgende Bedingungen: 1. Das Recht zur Zeichnung von Aktien wird einem deutschen Investor eingeräumt. 2. Für jede gezeichnete Aktie wird eine Barzahlung in Höhe von 0,06 SEK fällig. 3. Die Zeichnung von Aktien ist verbindlich und muss spätestens drei (3) Tage nach dem Beschluss über die Ausgabe auf einer separaten Zeichnungsliste erfolgen. Die Zahlung muss spätestens am vierten (4.) Bankarbeitstag nach dem Versand der Zuteilungsbenachrichtigung an den Abonnenten erfolgen. Der Aufsichtsrat hat das Recht, die endgültige Frist für die Zeichnung und Zahlung zu verlängern. 4. Die neuen Aktien berechtigen den Inhaber ab dem ersten Stichtag zur Dividendenzahlung, der auf das Anmelde- bzw. Eintragungsdatum bei der Handelsregisterbehörde und im Aktienregister von Euroclear Sweden AB folgt. 5 Der Aufsichtsrat bzw. der von ihm für diese Aufgabe beauftragte Vertreter ist berechtigt, notwendige, geringfügige Anpassungen für die Eintragung beim Handelsregister und bei Euroclear Sweden AB vorzunehmen. Hintergrund und Begründung der Bezugsrechtsemission Ziel dieser Kapitalerhöhung und der damit verbundenen Abweichung vom Vorzugsrecht der Aktionäre ist es, denjenigen Aktionären, die aufgrund von administrativen Problemen an der vorherigen Kapitalerhöhung nicht teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, an der aktuellen Kapitalerhöhung zu denselben Bedingungen wie die anderen Aktionäre teilzunehmen. Der Bezugspreis wurde auf 0,06 SEK pro Aktie festgelegt, was dem Bezugspreis bei der bereits abgeschlossenen Bezugsaktienemission entspricht. Der Aufsichtsrat hält den Bezugspreis für marktgerecht. Dies liegt daran, dass die Emission mit dem Ziel durchgeführt wird, das Recht der Aktionäre auf Teilnahme an der Kapitalerhöhung zu den gleichen Bedingungen wie bei der bereits abgeschlossenen Bezugsaktienemission zu wahren. Veränderung der Aktienanzahl und des Grundkapitals Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission erhöht sich die Anzahl der Aktien des Unternehmens um maximal 18.750.000 Aktien, von 849.556.961 Aktien auf 868.306.961 Aktien, und das Aktienkapital erhöht sich um maximal 25.655,556184 SEK, von 1.162.445,67172 SEK auf 1.188.101,23 SEK. Berater Nordic Issuing AB fungiert als Emissionsagent und Foyen Advokatfirma i Sverige KB als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission. Wichtige Information Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem. Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Prospektverordnung und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission wird kein Prospekt erstellt. Das Unternehmen wird vor Beginn der Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission ein Informationsdokument gemäß den Bestimmungen in Anhang IX der Prospektverordnung erstellen und veröffentlichen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Absichten, Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Entwicklung, die Aussichten, das geschätzte Wachstum, die Strategien und Chancen sowie die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und durch die Verwendung von Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird", "kann", "impliziert", "sollte", "könnte" und jeweils deren Verneinung oder vergleichbaren Begriffen gekennzeichnet sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, die in einigen Fällen auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, gibt es keine Garantie dafür, dass sie eintreten werden oder dass sie korrekt sind. Da diese Annahmen auf Annahmen oder Schätzungen beruhen und mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate aus vielen verschiedenen Gründen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und anderer wesentlicher Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die als Grundlage für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung dienen, richtig sind, und jeder Leser der Pressemitteilung sollte sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und können sich ändern. Weder das Unternehmen noch irgendeine andere Partei wird eine Revision von zukunftsgerichteten Aussagen überprüfen, aktualisieren, bestätigen oder öffentlich ankündigen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die in Bezug auf den Inhalt dieser Pressemitteilung eintreten, und zwar über die gesetzlichen Bestimmungen oder die Vorschriften von Nordic Growth Markets hinaus. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se Die Veröffentlichung dieser Informationen ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung für Eurobattery Minerals verpflichtend. 