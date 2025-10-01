Stockholm, 1. Oktober 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Mangold Fondkommission AB ("Mangold") über die Erbringung von Mentorendienstleistungen abgeschlossen hat.
Mangold übernimmt heute, am 1. Oktober 2025, die Funktion als Mentor des Unternehmens.
Über Eurobattery Minerals
Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.
Kontakte
Ansprechpartner Investor Relations
Mentor
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
01.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2206426 01.10.2025 CET/CEST