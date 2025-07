EQS-Media / 01.07.2025 / 08:35 CET/CEST

Stockholm, 1. Juli 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass seine finnische Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") ergänzende Unterlagen zum Antrag auf Umweltgenehmigung (EPA) für das Batteriemineralprojekt Hautalampi in Ostfinnland eingereicht hat. Eurobattery Minerals hat die angeforderten ergänzenden Unterlagen für den Antrag auf eine Umweltgenehmigung für das Hautalampi-Projekt eingereicht und damit einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Dieser proaktive Schritt bringt nicht nur den Genehmigungsprozess voran, sondern stärkt auch die Ausrichtung des Projekts auf die strategischen Anforderungen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe - und stärkt Hautalampis Rolle als zukunftssichere, verantwortungsvolle Quelle kritischer Batteriemetalle. Dies erfolgte auf Anfrage der regionalen staatlichen Verwaltungsbehörde (AVI) um Klarstellungen und zusätzliche Informationen zum EPA, insbesondere zu den Anforderungen des finnischen Umweltschutzgesetzes und des Wassergesetzes. Das Paket mit den ergänzenden Unterlagen geht auf die Fragen und rechtlichen Erwägungen der Behörde zum Genehmigungsrahmen für das Projekt ein. "Unser Team hat gemeinsam mit den Fachberatern von Envineer Oy intensiv an der Fertigstellung des ergänzenden Materials gearbeitet. Die aktualisierte Wassermodellierung und die dazugehörige Dokumentation sind für den weiteren Prüfungsprozess von entscheidender Bedeutung und spiegeln unser Engagement für eine wissenschaftlich fundierte und verantwortungsvolle Projektentwicklung wider", so Ilari Kinnunen, Geschäftsführer von FinnCobalt. Der aktualisierte Antrag umfasst unter anderem: Detaillierte Grund- und Oberflächenwassermodellierung,

Bewertungen des Auslaugungspotenzials,

Einen Entsorgungsplan für mineralische Abfälle und

Eine Natura-2000-Bewertung. "Dies ist ein entscheidender Meilenstein im Genehmigungsverfahren für unser Vorzeigeprojekt Hautalampi", sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. "Es zeigt einen echten Fortschritt und verleiht dem Projekt auf dem Weg zur Produktion weiteren Schwung. Ich möchte unserem finnischen Team und unseren Beratern für die Bereitstellung eines hochwertigen Angebots danken, das unser Engagement für die Umwelt und unsere betriebliche Exzellenz widerspiegelt. Angesichts des dringenden Bedarfs an verantwortungsvollen Rohstoffen in Europa ist Hautalampi ein strategisch wichtiger Vermögenswert, der uns in die Lage versetzt, für unsere Aktionäre einen erheblichen langfristigen Wert zu schaffen." Eurobattery Minerals und FinnCobalt werden den Prüfprozess der Behörde weiterhin aufmerksam verfolgen und stehen bei Bedarf für weitere Erläuterungen zur Verfügung. Wir hoffen, dass dieser Antrag den Genehmigungsprozess in die nächste Phase führen wird. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



