Wien (www.fondscheck.de) - Anfang Juli übernimmt Tobias Schmidt die Leitung des gesamten Portfoliomanagements bei Union Investment, so die Experten von "FONDS professionell".Er trete damit die Nachfolge von Carola Schroeder an, die ihre Funktionen in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH weiterhin ausüben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...