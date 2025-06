Paris (ots/PRNewswire) -VinFast weiß, dass Revolution nicht nur darin besteht, etwas Neues zu schaffen. Eine echte Revolution setzt sich erst dann durch, wenn sie für alle zugänglich ist. Diese Überzeugung prägt VinFasts gesamten Ansatz: Innovationen zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Über den Erstkauf hinaus bietet VinFast über sein Händlernetzwerk After-Sales-Services an, die den Kundennutzen maximieren. Während VinFast auf ein händlerorientiertes Modell umstellt, um sein Geschäft zu optimieren und langfristigen Erfolg zu sichern, bleiben diese drei Schlüsselelemente - hochwertige Produkte, inklusive Preise und ein herausragender After-Sales-Service - im Mittelpunkt der Strategie.Als der Personal Computer erstmals digitale Technik auf unsere Schreibtische brachte oder das Mobiltelefon begann, uns von überall her zu vernetzen, fühlte sich die Idee eines "intelligenten" Gerätes - eines Gerätes, das selbstständig denken und reagieren konnte - wie etwas aus einem Science-Fiction-Film an.Wir waren begeistert von Dingen wie dem Tippen von Dokumenten, dem Spielen einfacher Spiele und dem ersten Online-Zugang. Wer hätte sich damals vorstellen können, dass genau diese Erfindungen, viel besser und größer, eines Tages ein schweres Auto über die Autobahn steuern und das alltägliche Fahren zu einem aufregenden und zugleich unglaublich sicheren Erlebnis machen würden?Doch diese unglaubliche Idee ist heute Realität und ein alltäglicher Anblick auf unseren Straßen. Die heutigen Elektrofahrzeuge sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie Informationstechnologie und Automobilbau ihre Kräfte bündeln.Denken Sie an die fortschrittlichen Entertainmentsysteme, die zahlreichen Fahrerassistenzfunktionen und die einfache drahtlose Software-Aktualisierung. Elektrofahrzeuge verändern die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren. Sie ermöglichen Fahrten, die nicht nur sicherer und energiesparender, sondern auch deutlich intelligenter sind.Und während VinFast in die sich schnell verändernde Welt der Elektroautos eintritt, ist der Plan klar: Das Unternehmen möchte bei diesem gewaltigen Wandel in der Automobilindustrie niemanden zurücklassen.Während VinFast auf ein händlerzentriertes Modell für Geschäftswachstum und nachhaltigen Erfolg umstellt, werden qualitativ hochwertige Produkte, "Inklusive Preise" und hervorragende After-Sales-Richtlinien weiterhin im Mittelpunkt der Strategie des Unternehmens stehen.Das Konzept "Inklusiv" in der Preisgestaltung von VinFast zielt nicht darauf ab, den Markt mit dem niedrigsten Preis zu unterbieten. Vielmehr signalisiert es die Verpflichtung, ein außergewöhnliches Niveau an Standardfunktionen für den Preis anzubieten.Nehmen wir den VinFast VF 8 in Europa. Beim Einsteigen in den VF 8 erleben Fahrer einen Komfort, den man sonst nur in deutlich teureren Autos findet. Die Sitze sind mit hochwertigem veganem Leder bezogen und verfügen über eine 12-fach elektrische Verstellung, Heizung, Belüftung und Memory-Funktion für eine perfekte und komfortable Fahrt.Das Armaturenbrett präsentiert sich ebenso robust und besticht durch einen großzügigen 15,6-Zoll-Infotainmentbildschirm, ergänzt durch ein Head-up-Display. Sicherheit, ein oberstes Gebot, wird durch elf Airbags im Innenraum gewährleistet. Besonders wichtig ist das Fahrerassistenzsystem (ASS), das sowohl in der Eco- als auch in der Plus-Version verbaut ist und ein umfassendes Maß an aktiver Sicherheit und Komfort gewährleistet. Funktionen wie Stauassistent, Autobahnassistent, Spurverlassenswarnung, Spurhalteassistent und Spurzentrierungsassistent sind somit Standard und keine teuren Zusatzausstattungen.Fahrer profitieren zudem von hoch bewerteten Funktionen wie adaptiver Geschwindigkeitsregelung, intelligenter Geschwindigkeitsanpassung, Vorwärtskollisionswarnung, Querverkehrswarnung hinten und Toter-Winkel-Warnung. Das Manövrieren in engen Stadträumen wird durch den Parkassistenten und einen 360-Grad-Rundumsichtmonitor vereinfacht.Über die grundlegenden Funktionen hinaus bietet das VF Connect-System weitere Verbesserungen für das Fahrerlebnis. Dazu gehören praktische Funktionen wie der Camping-Modus, der Haustier-Modus und der Parkservice-Modus sowie integrierte Spiele und Dienstprogramme für die Freizeit.Für langjährige Besitzer vielleicht am attraktivsten: Alle Modelle unterstützen Over-the-Air (OTA)-Updates, wodurch sichergestellt wird, dass sich das Fahrzeug mit der Zeit weiterentwickelt und intelligenter wird.Diese Philosophie, "niemanden zurückzulassen", geht also über den Erstkauf hinaus und stellt sicher, dass jeder Passagier die größtmögliche Betreuung erhält, nicht nur der Fahrer.Die dritte Säule, ein hervorragender Kundendienst, ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit. VinFast setzt bei seinen Händlerpartnern strategisch attraktive Kundendienstrichtlinien ein, um ihnen maximale Kundenvorteile zu bieten.Das Unternehmen hat bereits Partnerschaften mit etablierten deutschen Händlern wie Schachtschneider Automobile und Autohaus Hübsch geschlossen und kürzlich seinen ersten französischen Vertrag mit ASTRADA SIMVA abgeschlossen. Dieses Netzwerk wird durch die Zusammenarbeit mit renommierten Serviceanbietern in ganz Europa, darunter ATU in Deutschland, Norauto in Frankreich und LKQ in den Niederlanden, weiter gestärkt. Dies verspricht nahtlose Unterstützung und Sicherheit für VinFast-Besitzer.Über VinFast VinFast (NASDAQ: VFS), Tochtergesellschaft der Vingroup JSC, einem der größten vietnamesischen Mischkonzerne, ist ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen mit dem Ziel, E-Mobilität für jedermann zugänglich zu machen.Das Produktportfolio von VinFast umfasst heute eine breite Palette an elektrischen SUV, E-Scootern und E-Bussen. VinFast startet derzeit seine nächste Wachstumsphase durch den schnellen Ausbau seines weltweiten Vertriebs- und Händlernetzes und die Erhöhung seiner Produktionskapazitäten mit Fokus auf Schlüsselmärkte in Nordamerika, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter https://vinfastauto.eu/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2721746/VF_8_blue.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfasts-europaische-strategie-mit-handlerorientiertem-ansatz-302494340.htmlPressekontakt:Björn-Lars Blank,PR Deutschland / Österreich,blank@pressinjection.de,+49 531 61830063Original-Content von: VinFast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132297/6066322