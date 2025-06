New York (ots/PRNewswire) -OneOdio, ein weltweit führender Anbieter von Audio-Innovationen, kündigt mit Stolz die Einführung des Focus A6 (https://www.oneodio.com/products/oneodio-focus-a6-anc-headphones%20%20?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=OneOdio+A6+news&utm_term=a6-news-steven&utm_content=2025) an, seines bisher hochwertigsten und designorientiertesten Kopfhörers. Mit der leistungsstarken aktiven Hybridgeräuschunterdrückung, der verbesserten KI-Klarheit der Anrufe sowie der markanten Metallfrontplatte aus Aluminium in Luftfahrtqualität bietet das Focus A6 sowohl High-End-Leistung als auch unverwechselbare Präsenz.Der Focus A6 ist in den Farben Midnight Black sowie Ivory Blush erhältlich und geht am 30. Juni in den Early-Bird-Vorverkauf, bei dem bis zu 25 % Rabatt gewährt werden, bevor das Gerät am 7. Juli um 8:00 Uhr EDT weltweit offiziell vorgestellt wird.Konstruierte Stille, entworfen, um gesehen zu werdenDer Focus A6 setzt einen neuen Designstandard für alltägliche ANC-Kopfhörer. Das CNC-gefräste CD-Muster, das nano-sandgestrahlte und eloxierte Aluminium-Finish sowie die geschwungenen Linien vereinen Form und Funktion - sie strahlen professionelle Eleganz aus und sind mit nur 240 g leicht und reisefertig.Akustisch bietet er 48 dB Hybrid ANC betrieben mit Feedforward- und Feedback-Mikrofonen zur intelligenten Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen sowie ENC (Environmental Noise Cancellation) und einen KI-basierten Anrufalgorithmus, der dafür sorgt, dass Ihre Stimme auch in überfüllten städtischen Umgebungen kristallklar bleibt.Intelligente Funktionen, die sich an Sie anpassenIn Verbindung mit der OneOdio App bietet A6:- 4 immersive Audiomodi: Geräuschunterdrückung / Transparenz / Windgeräuschunterdrückung / Normal- 3 EQ-Voreinstellungen + 3 anpassbare EQ-Slots- OTA-Firmware-Aktualisierungen- "Find My Headphones"-Standortverfolgung- Umschalter für räumlichen Klang für kinoähnliche TiefeZertifiziert für Hi-Res Audio und mit der Unterstützung von LDAC Codec liefern die speziell angefertigten 40-mm-Treiber des Focus A6 einen verfeinerten Klang mit tiefen, kontrollierten Bässen sowie Klarheit über das gesamte Spektrum - ideal für das tägliche Hören und die Erstellung von Inhalten.Globale Preisgestaltung und VerfügbarkeitVorverkaufszeitraum: 30. Juni bis 6. JuliOffizielle Einführung: 7. Juli, 8:00 Uhr EDTRegion MSRP Early-Bird-Preis (30. Juni bis 6. Juli)US $ 79,99 $ 69,99 (Ivory), $ 59,99 (Black)UK £ 74,99 £ 65,99 (Ivory), £ 56,24 (Black)EU € 86,99 € 75,99 (Ivory), € 65,24 (Black)JP ¥ 11.310 ¥ 9.980 (Ivory), ¥ 8.483 (Black)Hinweis: Die Preise können während des Vorverkaufs je nach Plattform und Region leicht variieren.Zusammenfassung der Hauptmerkmale- CNC-gefräste Aluminiumfrontplatte mit hochwertiger Oberflächenbearbeitung- 48 dB hybride aktive Geräuschunterdrückung + KI-verbessertes ENC für Anrufe- App-aktivierter EQ, OTA-Updates und räumliche Effekte- LDAC- und Hi-Res-zertifizierte Audioleistung- Bluetooth 6.0-Verbindung für zwei Geräte- Elegant, faltbar und reisefreundlich mit nur 240 gOneOdio Focus A6 wird auf www.oneodio.com und bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein. Für Medienanfragen, Rezensionsmuster oder hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an marketing@oneodio.com.Wer ist OneOdioOneOdio, gegründet 2013, ist eine globale Audiomarke, die sich der Bereitstellung von professionellem Sound verschrieben hat. OneOdio ist bekannt für seine Studio Pro-, Monitor-, Fusion- und Focus-Serien und stellt innovative Kopfhörer für Musikliebhaber und Kreative her. Mit einer starken globalen Präsenz rangieren seine Over-Ear-Modelle durchweg unter den Top drei bei Amazon in der Kategorie Kopfhörer.Hier finden Sie uns in den sozialen Medien:LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oneodio-headphonesFacebook: https://www.facebook.com/oneodioInstagram: https://www.instagram.com/oneodioshop/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2717606/OneOdio_Focus_A6_Over_ear_Hybrid_ANC_Headphones.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/oneodio-stellt-den-focus-a6-vor-neueste-anc-kopfhorer-mit-cnc-gefrasten-cd-mustern-aus-einer-aluminiumlegierung-in-luftfahrtqualitat-302491657.htmlPressekontakt:Steven Xu,marketing@oneodio.com,+0085269403848Original-Content von: OneOdio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171640/6066394