Trotz globaler Unsicherheiten zählt der ATX 2025 zu den stärksten Indizes - mit überraschenden Gewinnern und Verlierern. Europa ist zurück, und seien wir uns ehrlich: Vor sechs Monaten hatten das die meisten Analysten nicht in ihren Prognosen. Mit Mitte des Jahres ist der Wiener ATX-Index mit einem Plus von 20 Prozent einer der Highflyer - der ATX TR, welcher ähnlich wie der DAX auch die Dividenden einrechnet, kommt sogar auf ein Plus von 26 Prozent. Glückwunsch von meiner Seite an alle, die an die Kraft der österreichischen Unternehmen glaubten! ...

