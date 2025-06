München (ots) -Der Pionier für Segel- und Outdoor-Gruppenreisen Join The Crew macht mit seiner neuen Initiative "Share The Wind" auf das Thema Armut bei Jugendlichen aufmerksam. Denn nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kann sich gut jede fünfte Person keine Woche Urlaub im Jahr leisten. Sechs Jugendliche nehmen im Herbst erstmals an einem kostenfreien Segeltörn mit Join The Crew teil.Bald sind Sommerferien: Viele Schüler zählen die Tage, bis sie mit ihrer Familie verreisen. Während die einen neue Erlebnisse sammeln, haben andere das Nachsehen. Denn: Urlaub wird immer teurer und vielen Familien fehlen die finanziellen Mittel. Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes kann sich in Deutschland gut jede fünfte Person keine einwöchige Urlaubsreise im Jahr leisten. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leben überdurchschnittlich oft in einem Haushalt, in dem keine Ferienfahrt möglich ist. Join The Crew (https://join-the-crew.com/de/)(JTC) macht auf das Thema aufmerksam und ermöglicht Jugendlichen einen kostenfreien und einwöchigen Segeltörn ab Athen in Griechenland. Auf der Reise können die Jugendlichen neue Abenteuer in einer Gemeinschaft erleben, ihre Fähigkeiten neu kennenlernen, neue Freundschaften schließen und ihr Selbstbewusstsein stärken.Egal, welche Probleme die Jugendlichen haben oder ob sie sich einsam, übersehen oder ausgeschlossen fühlen: An Bord erleben die Teilnehmenden die besondere Gruppenzugehörigkeit in der Crew, die gemeinsam das Boot bewegt und für die JTC bekannt geworden ist. "Wir bei JTC erleben täglich, wie Momente auf dem Wasser ein Leben positiv verändern können", erzählt Gründer Dominik Grotowski. "Das wollen wir mit Jugendlichen teilen, denen die finanziellen Mittel fehlen. Wir möchten ihr Selbstbewusstsein stärken und ihnen unvergessliche Erinnerungen mit auf ihren Lebensweg geben", so Grotowski weiter. Wie bei allen Segeltörns von JTC üblich, übernehmen die Teilnehmenden ab dem ersten Tag unter Anleitung das Steuer und segeln zu Inseln und Buchten, die nur über den Wasserweg zu erreichen sind. Das Wetter und der Wind geben dabei den Kurs der Route vor und ermöglichen so ein besonderes Naturerlebnis.Wer kann mitsegeln? Wie kann man teilnehmen?Sechs Jugendliche aus NRW im Alter von 14 bis einschließlich 17 Jahren können während der NRW-Herbstferien vom 10. bis 18. Oktober 2025 mitsegeln. An Bord werden außerdem eine pädagogische Betreuerin, ein Betreuer sowie eine Skipperin sein. Pädagogische Fachpersonen, die mit Jugendlichen arbeiten und Teil der JTC-Community sind, schlagen das Projekt von ihnen ausgewählten Jugendlichen vor. Bei Interesse nehmen die Jugendlichen ein Handyvideo auf, in dem sie sich vorstellen und ihre Motivation für das Projekt präsentieren. Die Endauswahl erfolgt gemeinsam mit JTC. Das Projekt haben Sozialarbeiter und Ehrenamtler aus der Jugendarbeit konzipiert und die Umsetzung des Segeltörns auf die Bedürfnisse und den Reifegrad der Jugendlichen abgestimmt.Wie wird der Segeltörn finanziert?Die Segelyacht wird von einem Vercharterer kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die An- und Abreise sowie die Bordkasse (z. B. Kosten für Lebensmittel) werden von JTC übernommen und von Sponsoren gedeckt. JTC ist aktuell auf der Suche nach Partnern, die das Projekt finanziell unterstützen möchten. Weitere Informationen gibt es unter www.join-the-crew.com/de/share-the-wind (https://join-the-crew.com/de/share-the-wind).Pressekontakt:Kathrin Osterheiderpresse@join-the-crew.comwww.join-the-crew.comOriginal-Content von: Join The Crew, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110281/6066399