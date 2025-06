Die Nachfrage nach Privatmarktanlagen in Europa steigt - sowohl bei den Fondsselektoren als auch bei den Privatanlegern. Das zeigt die jüngste European Fund Selector Study, die von Research in Finance in Zusammenarbeit mit Neuberger Berman durchgeführt wurde. Die Private Markets scheinen in Europa auf dem Vormarsch zu sein, wie die neue European Fund Selector Study (EuroFSS) zeigt. Diese wurde von Research in Finance zusammen mit dem Vermögensverwalter Neuberger Berman durchgeführt und beinhaltet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...