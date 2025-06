Diese Faktoren deuten nun auf eine neue Altcoin-Rallye hin

Nachdem viele Altcoins in den letzten Monaten gegenüber Bitcoin stark an Wert verloren haben, mehren sich nun die Anzeichen für eine bevorstehende Trendwende. Analysten sehen erste technische Signale und fundamentale Entwicklungen, die auf eine mögliche Altcoin-Rallye im weiteren Jahresverlauf hindeuten.

Altcoins performen im Vergleich zu Bitcoin schwach

Während Bitcoin im Verlauf des Jahres 2025 bereits mehrfach neue Allzeit-Höchststände erreichen konnte, sind viele der größten Altcoins im Vergleich zu BTC stark am Underperformen. Im Generellen ist der Altcoin Sektor in den letzten Monaten in einer korrektiven Phase gewesen und hat im Vergleich zu BTC so schlecht performt wie seit circa zwei Jahren nicht mehr.

Zuletzt hatte die Altcoin-Marktkapitalisierung im Dezember 2024 einen Höchststand von 1,6 Billionen $ erreicht. Seitdem ist selbige jedoch auf nur noch 1,13 Billionen $ zurückgefallen. Die Tiefstände von Altcoins im Vergleich zu BTC könnten jetzt jedoch günstige Einstiege eröffnen und die Chancen für ein baldiges positives Reversal zugunsten von Altcoins scheinen gut zu stehen.

Van de Poppe denkt das Bottom bei den meisten Altcoins ist erreicht

Der Analyst Michael van de Poppe macht in seinem jüngsten Post auf X darauf aufmerksam, wie stark Altcoins gerade am underperformen sind und dass sich hier gerade ein Bottom zu bilden scheint. Dafür zieht er einen Chart heran, bei dem der Prozentsatz der Altcoins gemessen wird, welche Bitcoin über die letzten 90 Tage outperformed haben. Ist dieser Prozentwert gering, spricht es in der Regel dafür, dass der Altcoin-Sektor schwach ist.

Derzeit ist dieser Wert auf nur 8 % eingebrochen und befindet sich damit auf dem tiefsten Stand seit 2023. Betrachtet man den Verlauf der letzten Jahre, so wird deutlich, dass auf solche harten Korrekturen bei Altcoins stets starke Recovery-Phasen folgten und es dementsprechend historisch gesehen auch dieses Mal nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis ein neuer Boom bei ETH und Co. einsetzt.

Amazing representation of the Altcoin market.



Right now, the Altcoins are the heaviest underperforming vs. Bitcoin for the past 2 years.



The last bottom formations:

- June '22 -> the low of the previous bear market on $ETH.

- June '23 -> the low for most altcoins



Credits:… pic.twitter.com/87u9t82bhX - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 29, 2025

Im weiteren Jahresverlauf könnten zahlreiche Entwicklungen einen solchen Altcoin-Boom maßgeblich begünstigen. Eine der wichtigsten dabei dürften die potenziell bald erfolgenden Genehmigungen für zahlreiche Altcoin Spot ETFs sein, die ja bereits in den letzten Monaten beantragt worden sind. Unter der kryptofreundlicher eingestellten Regierung von Donald Trump rechnen sich viele Vermögensverwalter gute Chancen für die Genehmigung von Altcoin-ETFs für Altcoins wie SOL, XRP, LTC und einigen mehr aus.

Sollten diese Altcoins tatsächlich eigene ETFs bekommen, würde das vor allem auch institutionellen Investoren eine ganz neue Möglichkeit eröffnen, in sie zu investieren, und könnte die Kaufnachfrage noch einmal deutlich steigern. Von einem Altcoin-Boom und weiteren Jahresverlauf könnten dann neben den Top-Coins natürlich auch junge Projekte stark profitieren.

SNORT als Investitionsalternative zu etablierten Altcoins?

Anleger, die sich für frühe Investments im Kryptomarkt interessieren, werden heute unter anderem auch auf den jungen Coin SNORT aufmerksam. Der Coin ist sogar noch so neu, dass sie sich gerade noch vor dem ersten offiziellen Börsen-Listing befindet. So kann er nur über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Snorter und das dort befindliche Presale-Widget gekauft werden. Hier wird der Meme-Token gerade noch zum rabattierten Festpreis von 0,0969 $ verkauft und es kamen bereits über 1,4 Millionen $ an Investitionen von interessierten Investoren zusammen.

Die Coins können direkt nach dem Kauf im Presale für eine jährliche Rendite von bis zu 244 % gestaked werden. Bei Snorter soll es sich um kein reines Meme Coin Projekt handeln. Stattdessen liegt ein Hauptfokus der Entwickler vor allem auch auf der Entwicklung eines Telegram Trading Bots. Der sogenannte Snorter Bot soll auf dem rasch wachsenden Markt der Telegram Trading Bots mit etablierten Größen wie dem Bonk Bot oder Banana Gun konkurrieren können.

Konkurrenzfähig soll er daher sein, da er auf der Solana Virtual Machine aufbaut und daher von den extrem schnellen und günstigen Transaktionen des Solana Ökosystems profitiert. Vor allem die Geschwindigkeit der Ausführung der Trades könnte für Scalper und kurzfristig orientierte Trader eine große Rolle spielen und den Snorter Bot zu einer spannenden Alternative zu etablierten Telegram Trading Bots machen. Als native Kryptowährung könnte dann auch der Coin SNORT profitieren.

