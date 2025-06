Die globalen Aktienmärkte hängen an den Lippen des US-Präsidenten. Zwar haben die Abschwächung oder Verschiebung neuer Zölle den Börsen zuletzt Rückenwind gegeben. Doch Donald Trump bleibt unberechenbar und die Lage insbesondere für global orientierte Unternehmen daher instabil. "Für Investoren rücken damit Nebenwerte in den Fokus, die stärker binnenmarktorientiert sind und von Konjunkturprogrammen profitieren", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Unter den Branchen seien unabhängig von der jeweiligen Marktkapitalisierung vor allem Finanz- und Technologiewerte ...

