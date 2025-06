NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Auf Basis von Daten des Marktforschers Cirium habe der Flugzeugbauer im Juni bislang 44 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vormonat Mai seien es 45 Jets gewesen./rob/tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2025 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

© 2025 dpa-AFX-Analyser