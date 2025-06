© Foto: Romain Costaseca - Hans Lucas

Getrieben von geopolitischer Entspannung, massiven ETF-Zuflüssen und der Spannung vor Powells Rede startet Bitcoin mit neuem Schwung in die Woche. Rallye voraus?Bitcoin behauptet sich zu Wochenbeginn oberhalb der Marke von 108.000 US-Dollar. Nach den geopolitischen Turbulenzen im Nahen Osten und anhaltender Zinsunsicherheit rücken Anleger verstärkt in den Krypto-Markt zurück. Parallel verzeichnen US-Spot-Bitcoin-ETFs die dritte Woche in Folge massive Zuflüsse - angeführt von Branchengigant BlackRock. Bitcoin konsolidiert: Anleger blicken gespannt auf Powell-Rede und US-Arbeitsmarktdaten Bitcoin notierte am Montagvormittag bei 108.423 US-Dollar und damit rund 1 Prozent höher als am Vortag. …