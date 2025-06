Führungskräfte von boost.ai, efficy, Mambu, Vertiv und anderen Unternehmen stellen auf der Impartner-Veranstaltung in London mutige Strategien für die Transformation von Partnern vor

Impartner, der führende Anbieter von Partner Relationship Management (PRM), empfing Führungskräfte aus den Bereichen Partnerschaft und Vertrieb auf seinem EMEA Partner Experience Summit in London. Die Veranstaltung war Teil der Multiply ImpartnerCon World Tour und konzentrierte sich auf die Zukunft des ökosystemorientierten Wachstums, von KI-gestützten Strategien bis hin zu automatisiertem Engagement und skalierbaren Partnerprogrammen.

Der Gipfel bot ein strategisches Forum für Unternehmen, die ihren Ansatz für partnerorientiertes Umsatzwachstum weiterentwickeln. Die Sitzungen konzentrierten sich auf operative Exzellenz, Ökosystem-Orchestrierung und die Modernisierung der Channel-Strategie.

Vortragende und Vorträge

Aufbau eines erfolgreichen Partnerprogramms mit efficy Jasper Lounio, Global Head of Channel bei efficy, verwendete das Beispiel eines Staffellaufs, um zu veranschaulichen, dass erfolgreiche Partnerschaften auf gemeinsamen Anstrengungen beruhen und kein Team alleine erfolgreich sein kann. Er betonte die Notwendigkeit klarer Übergaben, funktionsübergreifender Verantwortung und KI-gestützter Zusammenarbeit, um eine nahtlose, vertrauensvolle Partnererfahrung zu gewährleisten.

Steigerung des Engagements: Mambus Weg zu Impartner PX Anthony Nonnis, Global Head of Partnerships, und Selin Bas, Partner Operations Specialist bei Mambu, berichteten, wie sie Impartner PX einsetzen, um Abläufe zu vereinheitlichen, Daten zu zentralisieren und die Loyalität der Partner zu stärken, damit diese schneller vorankommen und strategischere Entscheidungen treffen können.

Ecosystem Compass: Signale, die die Partnerstrategie neu definieren Teddy Ludmer, Senior Alliance Manager bei Tipalti, und Eleanor Thompson, Gründerin von Branchworks und Chapter Lead bei Partnership Leaders, präsentierten die Ergebnisse des 2025 Ecosystem Compass Report der Partnership Leaders. Ihre Erkenntnisse befassten sich mit der Dezentralisierung des Einflusses von Partnern, dem Aufstieg von Orchestrierungstools und dem Wandel hin zu wertorientierten Partnerschaften.

News on Demand: Engagement durch Automatisierung Die Teilnehmer erhielten einen ersten Einblick in die neuesten Innovationen von News on Demand, der leistungsstarken Lösung von Impartner für skalierbare, automatisierte Partnerkommunikation, vorgestellt von Iolo Dafydd und Mike Cotton von Impartner. In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Monica Gavrila, Global Digital Marketing Automation Senior Manager bei Vertiv, und Nils Henrik Haga, Partner Enablement Manager bei boost.ai, wurde erläutert, wie sie die Lösung zur Optimierung der Partnerkommunikation nutzen. Sie erklärten, wie News on Demand dabei hilft, Kampagnen einzurichten, die Zielgenauigkeit zu verbessern und die Transparenz über die gesamte Partnerreise hinweg zu erhöhen.

Die Teilnehmer nahmen an aufschlussreichen Rundtischgesprächen teil, um Ideen zu Themen wie KI und die Zukunft von Partnerprogrammen, die Umsetzung von MDF-Strategien mit hoher Rendite sowie die Steigerung des Engagements und der Loyalität von Partnern auszutauschen. Der Tag endete mit einem Networking, gesponsert von INFUSE, bei dem die Teilnehmer weitere Kontakte knüpfen und Erkenntnisse austauschen konnten.

"Es ist nicht zu leugnen, dass sich Partnerschaften schnell weiterentwickeln. Was wir in London gesehen haben, war eine Gemeinschaft von Ökosystem-Führungskräften, die Veränderungen nicht nur begrüßen, sondern au ch vorantreiben", sagte Trevor Burnett, VP of Marketing bei Impartner. "Von KI-gestützter Orchestrierung bis hin zu neuen Kommunikationsstrategien ging es bei diesem Gipfel darum, Ideen in die Tat umzusetzen. Wir sind stolz auf die Dynamik, die wir gemeinsam aufbauen."

Der EMEA Partner Experience Summit unterstrich die starke Dynamik in der Region und spiegelte die steigende Nachfrage nach datengesteuerten Lösungen wider, die indirekte Umsätze skalieren und Partnerbeziehungen stärken. Impartner ist weiterhin bestrebt, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, und wird auch in Zukunft Veranstaltungen in der gesamten Region ausrichten, darunter das Sponsoring der Veranstaltung Catalyst Europe am 23. Oktober 2025 in London.

Über Impartner

Impartner ist der am schnellsten wachsende und am häufigsten ausgezeichnete Anbieter von Channel-Management-Technologien, darunter seine Flaggschiff-Lösungen Partner Relationship Management (PRM) und Partner Marketing Automation. Diese Tools ermöglichen es Unternehmen weltweit, ihre Partnerbeziehungen effektiv zu verwalten, die Nachfrage über Partner zu steigern und den Umsatz über indirekte Vertriebskanäle zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.impartner.com.

