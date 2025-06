EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

PANDION AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024



30.06.2025 / 16:38 CET/CEST

PANDION AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 PANDION erzielt ausgeglichenes Ergebnis in anspruchsvollem Marktumfeld

Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 1,2 Mio. Euro, Jahresüberschuss bei

2,2 Mio. Euro

PANDION AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 PANDION erzielt ausgeglichenes Ergebnis in anspruchsvollem Marktumfeld

Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 1,2 Mio. Euro, Jahresüberschuss bei

2,2 Mio. Euro

Prognose für 2025 sieht Ergebnis vor Steuern in Höhe von rund 25 - 35 Mio. Euro vor Köln, 30. Juni 2025 - Das inhabergeführte Unternehmen PANDION AG (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5), ein führender Projektentwickler für hochwertige Wohn- und Gewerbeprojekte in deutschen A-Städten, hat heute seinen Geschäftsbericht mit dem geprüften Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Demnach liegt das Ergebnis vor Steuern bei 1,2 Mio. Euro (Vj.: 46,5 Mio. Euro). Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich Bestandsveränderungen) beläuft sich auf 452,3 Mio. Euro (Vj.: 518,0 Mio. Euro). Das Konzerneigenkapital (inkl. Mezzaninekapital) erhöht sich auf 362,2 Mio. Euro (31.12.2023: 361,0 Mio. Euro); die Eigenkapitalquote liegt bei 20,1 % und damit auf einem sehr soliden Niveau (31.12.2023: 22,9 %). "In einem von großen Herausforderungen geprägten Geschäftsjahr 2024 haben wir Projekte erfolgreich vermietet, verkauft und fertiggestellt. Unsere Fokussierung auf Wohnen und Büro in attraktiven Lagen deutscher Metropolregionen und eine breit diversifizierte Pipeline zahlen sich nun aus. Dank marktseitig verbesserter Rahmenbedingungen in Vermietung und Verkauf bei anhaltend hohem Bedarf blicken wir zuversichtlich in die Zukunft", so Reinhold Knodel, Vorstand und Inhaber der PANDION AG. Im Geschäftsjahr 2024 hat die PANDION-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 126,5 Mio. Euro (Vj: 305,4 Mio. Euro) erzielt. Im Wesentlichen resultieren die Umsatzerlöse aus Übergaben von Wohnungsbauprojekten in Bonn und Berlin, sowie Resteinheiten in München, Köln und Leonberg. In Verbindung mit einer Bestandserhöhung in Höhe von 325,8 Mio. Euro (Vj: 212,6 Mio. Euro), die auf vergleichsweise wenige Übergaben bei gleichzeitig umfangreichen Bautätigkeiten in einer Vielzahl von Projekten zurückzuführen ist, ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 452,3 Mio. Euro (Vj: 518,0 Mio. Euro). Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 Angesichts des veränderten Marktumfelds hat die PANDION-Gruppe ihren bisherigen Wachstumspfad bewusst verlassen. Der Fokus liegt nun auf der Stabilisierung des Geschäfts, um eine ausgewogene Bilanz- und Finanzierungsstruktur sicherzustellen und die Grundlage für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu schaffen. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr eine weitere Stabilisierung des Immobilienmarktes und prognostiziert auf Basis der im Bau befindlichen Projekte ein Umsatzvolumen von rund 900 Mio. Euro einhergehend mit einer steigenden Gesamtleistung. Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von rund 25 - 35 Mio. Euro erwartet. Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Unternehmenswebseite unter https://pandion.de/investor-relations/ abrufbar. Über die PANDION AG Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit über 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 5,5 Milliarden Euro, davon rund 3,5 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Im Mediapark 8, 50670 Köln

Tel. +49 (0) 221 71600-174, E-Mail: wickel@pandion.de

Homepage: www.pandion.de , www.officehome.de Investor Relations IR.on AG

Fabian Kirchmann, Frederic Hilke

Tel. +49 (0) 221-9140-970, E-Mail: ir@pandion.de

Homepage: www.ir-on.com



30.06.2025 CET/CEST

