The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2025

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2025



ISIN Name

DE000A3EX3G0 GORE German Office Real Estate AG

DE000A289B07 Arzneiwerk AG VIDA





