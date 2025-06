Basel (ots) -Ascent, führender Experte im DACH-Raum beim Implementieren Künstlicher Intelligenz in Unternehmen, freut sich über die doppelte Auszeichnung des Kantonsspitals Baden (KSB) aus der Schweiz beim German Brand Award in Berlin. Ein umfassendes und im DACH-Raum wegweisendes Digitalisierungsprojekt rund um einen KI-gestützten Chatbot ("KS_Bot") wurde am 26. Juni in den Kategorien "Excellence in Brand Strategy" und "Best AI Project of the Year" ausgezeichnet. Der mit Hilfe von Ascent implementierte Chatbot vereinfacht den Zugang zu Informationen und verbessert damit das digitale Kundenerlebnis erheblich.Dank Fortschritten in Forschung und Medizin können heute viele vor wenigen Jahren noch nicht heilbare Krankheiten erfolgreich behandelt werden. Eine entscheidende Rolle in der modernen Spitzenmedizin spielt auch der digitale und benutzerfreundliche Zugang zu Informationen. Diesem Ziel hat sich das Kantonsspital Baden im Kanton Aargau voll und ganz verschrieben. Rechtzeitig mit dem Beziehen des Neubaus im März 2025 lancierte das KSB Ende 2024 als erstes Schweizer Krankenhaus eine neue Website, deren Herzstück ein speziell geschulter KI-gestützter Chatbot ist. In den ersten sechs Monaten beantwortete der sogenannte KS_Bot bereits über 100.000 Nutzeranfragen.Für diesen bereits stark nachgefragten Service wurde das Kantonsspital nun beim renommierten German Brand Award, der zu den bedeutendsten Preisverleihungen für erfolgreiche Markenführung im deutschsprachigen Raum zählt, gleich zweifach prämiert. Michael Beglinger, Managing Director von Ascent Switzerland, der als Software- und KI-Experte die Implementierung des Chatbots begleitete, nahm die Auszeichnungen bei der Preisverleihung mit 700 geladenen Gästen gemeinsam mit Omar Gisler, Leiter Marketing und Kommunikation am KSB, entgegen."So gross wie dieses Jahr war das Interesse an den German Brand Award noch nie", sagte Lutz Dietzold, der CEO des German Design Council, mit Blick auf die über 1'300 Einreichungen aus 19 Ländern. Die feierliche Preisverleihung in der Uber Concert Hall in Berlin versammelte über 700 geladene Gäste aus Wirtschaft, Medien und Agenturen, darunter auch Franziska Giffey, die Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.Chatbot als 24/7-OrientierungshilfeDer KS_Bot ist über die Website www.ksb.ch oder die Info-Terminals im Neubau des Spitals die Erstanlaufstelle für Patienten, Angehörige und alle Menschen, die Informationen zum medizinischen Angebot, zu Krankheiten oder Besuchszeiten benötigen. Konkret danach gefragt, sieht der Bot seine Aufgabe in der Beantwortung von Fragen und Unterstützung bei Anliegen, als Orientierungshilfe und darin, das allgemeine Nutzererlebnis zu fördern. Kurz und knapp: Sein Job ist es, Nutzern möglichst schnell und zu jeder Tageszeit zur richtigen Auskunft zu verhelfen. Dazu greift dieser auf eine grosse eigene Wissensdatenbank im Hintergrund zurück und liefert eine möglichst gezielte Antwort bzw. einen gezielten Verweis auf eine interne Quelle, zum Beispiel ein Video- oder Blogeintrag.KS_Bot: "Sollten Sie Fragen haben, lasse ich Sie niemals im Stich!"Die Experten von Ascent aus dem DACH-Team trainierten den KS_Bot über ein Jahr lang, um diesen optimal auf seinen Einsatz vorzubereiten. Hier schildert der Chatbot seine Eindrücke: "Das Training war intensiv, aber lohnend - denn jetzt kann ich Ihnen jederzeit präzise Informationen bieten. Sollten Sie Fragen haben, lasse ich Sie niemals im Stich!"Auch die Zahlen sprechen für sich: Da es reicht, wenn der Bot auf Informationen im Hintergrund zugreifen kann, müssen nicht alle Informationen auf der Website dargestellt werden. Dadurch wurde diese erfolgreich von ursprünglich über 2'500[AJ1] auf etwa rund 250 Seiten reduziert und somit weitaus übersichtlicher und schlanker in der Bewirtschaftung. Konkrete Diagnosen oder Empfehlungen für Therapien umfassen hingegen nicht das Aufgabengebiet des Chatbots, das bleibt dem medizinischen Fachpersonal am KSB vorbehalten.Erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem KSBDie erfolgreiche Neugestaltung des digitalen Kundenerlebnisses und die Implementierung des Chat-Bots wäre ohne die hervorragende Zusammenarbeit mit dem KSB nicht möglich gewesen. "Wir sind sehr stolz, dass wir in diesem innovativen Projekt unsere IT- und KI-Expertise sowie unsere jahrelange Erfahrung im Gesundheitsbereich einbringen durften", sagt Michael Beglinger, Managing Director Switzerland bei Ascent."In Zusammenarbeit mit dem KSB haben wir gezeigt, wie man im Umfeld der klinischen Versorgung Themen wie Informationstransparenz und Wartezeiten digital und KI-getrieben optimieren kann."Über AscentAscent ist ein führendes europäisches Unternehmen für KI- und digitale Dienstleistungen, das weltweit Organisationen dabei unterstützt, Daten, KI, Software und Cloud-Technologien zu integrieren, um Innovationen voranzutreiben und bestehende Systeme zu modernisieren. Mit Hauptsitzen in DACH und UK sowie 530 Spezialisten in 14 Ländern bietet Ascent maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen KI, Data Science, User Experience Design sowie Software- und Datenengineering. Ascent weist einen langen Track Record im Gesundheitsbereich auf. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit globalen Marktführern aus der Pharmabranche zusammen.www.ascent.ioÜber das Kantonsspital BadenDas Kantonsspital Baden, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1349 zurückreichen, ist seit jeher ein Ort der Gesundheit. Im Jahr 2024 wurden hier 22'922 Patienten stationär behandelt und 364'759 ambulante Konsultationen vorgenommen. Die Qualität der Behandlung wird von den Patienten mit 4,7 von 5 möglichen Punkten beurteilt. Vom Wirtschaftsmagazin Bilanz wurde das KSB im Herbst 2023 in die Liste der Top-Innovatoren der Schweiz aufgenommen, von ICT Switzerland wurde es mit "Digital Excellence Award" ausgezeichnet. Zudem erhielt es von der Handelszeitung, LeTemps und Statista vier Mal in Folge das Gütesiegel "Bester Arbeitgeber". 