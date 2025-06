Vaduz (ots) -Am 24. Juni wurde die vierte Ausgabe der Fotoausstellung "Not a Woman's Job?" im Palais des Nations an den Vereinten Nationen in Genf eröffnet. Der Fokus der diesjährigen Ausstellung liegt auf Frauen in Führungspositionen im Bereich Diplomatie und Multilateralismus. Die Ausstellung würdigt weibliche Persönlichkeiten in internationalen Schlüsselpositionen. Liechtenstein ist mit Porträts von Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und I.D. Prinzessin Nora von und zu Liechtenstein an der Ausstellung vertreten.Für die Lösung globaler Herausforderungen - von Konflikten über Klimaschutz bis hin zur Wahrung der Menschenrechte - ist die multilaterale Zusammenarbeit entscheidend. Die Ausstellung rückt den bedeutenden Beitrag von Frauen im Multilateralismus und in der Diplomatie in den Fokus und macht zugleich auf die weiterhin unzureichende Vertretung von Frauen in internationalen Führungspositionen und Entscheidungsprozessen aufmerksam.Mit Regierungschefin-Stellvertreterin Sabine Monauni und I.D. Prinzessin Nora von und zu Liechtenstein werden in der Fotoausstellung zwei Frauen porträtiert, die in Schlüsselpositionen tätig sind. Der Werdegang von Sabine Monauni steht exemplarisch für ein konsequentes Engagement im Bereich der europäischen Integration und des Multilateralismus. Aufgrund ihrer Führungsfunktionen als Mitglied des Kollegiums der EFTA-Überwachungsbehörde, als Botschafterin Liechtensteins in Brüssel, und nunmehr als Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin ist sie eine Wegbereiterin für Frauen in der Diplomatie und Aussenpolitik.Als Präsidentin von Special Olympics Liechtenstein und Doyenne des Internationalen Olympischen Komitees setzt sich I.D. Prinzessin Nora von und zu Liechtenstein seit Jahren für die Inklusion und die Förderung des multilateralen Dialogs ein. "Sport hat die Kraft, Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren. Die Einbeziehung von Special-Olympics-Athletinnen und -Athleten bereichert uns alle - sie öffnen ihre Herzen und zeigen echte Emotionen. Ihre Freude und Entschlossenheit trotz aller Herausforderungen sind eine Inspiration für uns alle", so I.D. Prinzessin Nora von und zu Liechtenstein.Pressekontakt:Ministerium für Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturAmt für Auswärtige Angelegenheiten, Karin LinggT +423 236 60 52Karin.Lingg@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933081