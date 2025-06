Hamburg (ots) -Hamburg verabschiedet sich von einer Rundfunklegende und einem der beliebtesten norddeutschen Moderatoren. Im Hamburger Michel kommen am 10. Juli 2025 Familie, Freunde und Fans zusammen, um an Carlo von Tiedemann zu erinnern und gemeinsam Abschied zu nehmen. Der NDR überträgt die Gedenkfeier live ab 16.15 Uhr im NDR Fernsehen. Auch in den Radioprogrammen, im Hamburg Journal und auf weiteren Ausspielwegen wird berichtet.Über 50 Jahre lang war Carlo von Tiedemann für den NDR auf Sendung, hat dem Programm des Norddeutschen Rundfunks im Fernsehen wie im Radio eine eigene Handschrift verliehen. Die Gedenkfeier ist auf Wunsch der Familie auch deshalb eine öffentliche Veranstaltung, an der alle Interessierten teilnehmen können.NDR Intendant Joachim Knuth: "Carlo von Tiedemann hat über mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Menschen im Norden unterhalten und ihnen viel Freude bereitet - weil er selbst Freude an Menschen hatte. Diese echte, herzliche Zugewandtheit hat ihn ausgezeichnet, vor der Kamera genauso wie am Mikrofon und hinter den Kulissen. Er war witzig, neugierig, hatte ein sehr schönes Gespür für überraschende Wendungen im Gespräch mit Menschen und war von einer erfrischenden, norddeutschen Schnoddrigkeit. Carlo von Tiedemann hat den NDR geprägt wie nur wenige. Er wird uns sehr fehlen. Mit der Gedenkfeier im Hamburger Michel nehmen wir im Norden Abschied von einem Menschen, der für viele unvergesslich bleiben wird."Durch den kirchlichen Teil führt die Pastorin der Hauptkirche St. Michaelis Julia Atze. Die Traueransprache hält die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs. Carlos langjährige Moderationskollegin Bettina Tietjen übernimmt die Moderation der Livesendung, die Gedenkfeier kommentiert Daniel Kaiser. Für musikalische Untermalung sorgen unter anderem der Pianist Joja Wendt, Mitglieder der NDR Bigband und des NDR Vokalensembles sowie Kult-Sänger Lotto King Karl. Zum Abschluss spricht die Schlagersängerin Mary Roos.Hinweis für Medien: Sitzplätze für Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind reserviert. Pressefotos sind im Rahmen der Veranstaltung nur mit Einschränkung und nach Anmeldung möglich. Bitte melden Sie sich dafür bis zum 08. Juli, 12 Uhr, unter presse@ndr.de an. Für Audio- und Video-Berichterstattung kann der NDR nach Bedarf eine Pool-Lösung anbieten.Die Gedenkfeier findet statt in der Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 HamburgEinlass ab 15.30 Uhr, Beginn der Gedenkfeier um 16.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr.Weitere Infos zur Teilnehme an der Gedenkfeier und zur Sendung im NDR Fernsehen: www.ndr.de/nachrichten/hamburg/carlo-von-tiedemann-oeffentliche-trauerfeier-im-hamburger-michel,carlo-102.html (http://ots.de/5AbDIz)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6066646