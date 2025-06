Schwalbach am Taunus (ots) -Head & Shoulders erhält eine weitere Dermatest® Zertifizierung für sein Anti-Schuppen-Shampoo "Classic Clean". Nach einer vierwöchigen dermatologischen Studie des unabhängigen Testinstitutes Dermatest® wurde es mit dem 5-Sterne-Siegel sowie dem Sensitive-Skin-Siegel ausgezeichnet. Damit überzeugt Head & Shoulders Classic Clean mit seiner hervorragenden Hautverträglichkeit sowie seiner hohen Wirksamkeit gegen Schuppen.Bereits im Frühjahr 2025 erhielt Head & Shoulders als die weltweite Nr. 1* unter den Anti-Schuppen-Shampoos die Dermatest® Bestnote "Sehr gut" und das Dermatest® Garantie-Siegel für die beliebteste Variante Classic Clean. In einer weiterführenden dermatologischen und unabhängigen Anwendungsstudie des Instituts konnte Head & Shoulders nun erneut überzeugen: Das Shampoo entfernt nicht nur effektiv Schuppen, sondern ist aus dermatologischer Sicht "exzellent" hautverträglich. Das Head & Shoulders Classic Clean Shampoo darf sich nun über zwei weitere Siegel freuen: das 5-Sterne-Siegel und das Sensitive-Skin-Siegel!Pia Beer, Studienleiterin von Dermatest®, über die Studie:"Ziel dieser Studie war es, die Hautverträglichkeit und Wirksamkeit des Produktes Head & Shoulders Classic Clean nach klinisch-dermatologischen Prüfkriterien genau zu untersuchen. Das Produkt wurde 'exzellent' vertragen. Es wurden weder Unverträglichkeitsreaktionen, die auf eine Reizung hindeuten, noch allergische Reaktionen (Kontaktdermatitis) festgestellt. Das getestete Produkt Head & Shoulders Classic Clean weist demnach aus dermatologischer Sicht bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kein erhöhtes Hautirritations- und Sensibilisierungspotenzial auf."Studienergebnisse, die überzeugenSchuppen und Kopfhautprobleme sind keine Seltenheit, denn etwa 50 Prozent der Menschen sind davon betroffen. Im Rahmen der Dermatest® Studie verwendeten 55 Proband:innen mit sensibler Kopfhaut und Schuppen das Head & Shoulders Classic Clean Shampoo über einen Zeitraum von vier Wochen entsprechend ihrer individuellen Pflegegewohnheiten. Die dermatologischen Untersuchungen und Bewertungen möglicher Hautveränderungen erfolgten durch geschultes Dermatest® Fachpersonal. Das Ergebnis: Aus klinisch-dermatologischer Sicht traten keine relevanten Hautreaktionen auf, dafür sichtbare und spürbare Verbesserungen bei der Kopfhautgesundheit und der Schuppenbildung.- 93% der Testpersonen gaben an, dass H&S Classic Clean ihre Kopfhaut sehr gut/ gut gereinigt hat. 96% dieser Personen bestätigten, dass sich ihre Kopfhaut bis zum nächsten Tag frisch anfühlte.- 91% bewerteten die Verträglichkeit von H&S Classic Clean als sehr gut/ gut.- Bei 85% traten während der Anwendung keine Reizungen wie Brennen, Juckreiz oder Rötungen auf.- 82% stimmen zu, dass sich ihre Kopfhaut nach der Anwendung des Produktes nicht trocken oder gespannt anfühlt.Exzellenter Schutz mit Head & Shoulders 2XProtect FormelMit seiner innovativen Formulierung bietet Head & Shoulders eine Lösung, die den Anti-Schuppen-Wirkstoff Pirocton-Olamin (PO) präziser auf die Kopfhautoberfläche und in die Poren bringt. So reduziert Head & Shoulders effektiv die Population von Malassezia Globosa, dem Pilz, der hauptsächlich für die Entstehung von Schuppen verantwortlich ist, und verhindert bei regelmäßiger Anwendung deren Wiederauftreten.* Globale Head & Shoulders-Studie, 2019, 10 Länder, n = 7000Über P&GProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter de.pg.com.Pressekontakt:Ketchum GmbH, Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf, Milena Berg, Tel.: +49 174 3028478, E-Mail: milena.berg@ketchum.deP&G Beauty, Markenkommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts., Heike Rübeling, Tel.: +49 173 7262806, E-Mail: ruebeling.h@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6066647