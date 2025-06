Robinhood-Aktientoken ermöglichen EU-Kunden den Zugang zum US-Aktienmarkt

Robinhood wird außerdem eine neue Layer-2-Blockchain zur Ermöglichung der Tokenisierung von Real World Assets einführen

MENLO PARK, Kalifornien, June 30, 2025in Cannes, Frankreich, eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die einen großen Fortschritt für Kryptowährungen darstellen. Von der Expansion von Robinhood auf über 400 Millionen Menschen in 30 EU- und EWR-Ländern bis hin zur Einführung von Aktien- und ETF-Token arbeiten wir an einer Zukunft, in der Investitionen weltweit einfacher, intelligenter und zugänglicher werden.

"Unsere neuesten Angebote legen den Grundstein dafür, dass Kryptowährungen zum Rückgrat des globalen Finanzsystems werden", so Vlad Tenev, Chairman und CEO von Robinhood.

Tokenisierung und Layer-2-Blockchain

Wir haben US-Aktien- und ETF-Token in der EU eingeführt, mit denen berechtigte Kunden über Robinhood-Aktientoken in US-Aktien investieren können - ohne Provisionen oder zusätzliche Spreads von Robinhood (andere Gebühren können anfallen), mit Dividendenunterstützung und Zugang rund um die Uhr an fünf Tagen in der Woche. Mit tokenisierten Aktien wandelt sich unsere europäische App von einer reinen Krypto-App zu einer All-in-One-Investment-App, die auf Kryptowährungen basiert.

Europäische Kunden erhalten Zugang zu über 200 US-Aktien- und ETF-Tokens. Inhaber von Aktientoken erhalten Dividendenzahlungen ebenfalls direkt in ihrer App.

"Kryptowährungen wurden von Entwicklern für Entwickler erstellt und waren für die meisten Menschen bisher nicht zugänglich", so Johann Kerbrat, GM und SVP von Robinhood Crypto. "Wir machen die Welt mit Kryptowährungen vertraut, indem wir deren Nutzung so einfach wie möglich gestalten - mit dem Ziel, leistungsstarke Tools in einer intuitiven Plattform zu vereinen."

Aktientoken werden zunächst auf Arbitrum ausgegeben. In Zukunft werden tokenisierte Aktien durch unsere eigene Robinhood Layer 2-Blockchain auf Basis von Arbitrum ermöglicht. Die Robinhood-Blockchain befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird für tokenisierte reale Vermögenswerte optimiert und so konzipiert, dass sie den Handel rund um die Uhr, nahtlose Brücken und die Selbstverwahrung unterstützt.

Unbefristete Futures

Wir führen in der EU unbefristete Futures auf Kryptobasis, mit denen wir berechtigten Kunden Zugang zu einer neuen Klasse von Derivaten mit kontinuierlichem Engagement und bis zu 3-facher Hebelwirkung bieten werden. Diese unbefristeten Futures werden bis zum Ende des Sommers zu 100 % für berechtigte Kunden eingeführt. Um die Komplexität zu reduzieren, die normalerweise mit dem Handel mit unbefristeten Papieren verbunden ist, haben wir unsere Benutzeroberfläche mit intuitiven Steuerelementen zur Festlegung der Positionsgröße und zur Verwaltung der Margin entwickelt. Aufträge werden über die Börse für unbefristete Futures von Bitstamp weitergeleitet.

Diese Einführung ist ein wichtiger Schritt, um aktiven Tradern weltweit fortschrittliche Trading-Tools auf einer intuitiven Plattform zur Verfügung zu stellen.

Krypto-Staking in den USA

Krypto-Staking wird für berechtigte US-Kunden eingeführt, beginnend mit Ethereum und Solana. Mit unserer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie jetzt an Blockchain-Ökosystemen teilnehmen und von wettbewerbsfähigen Prämiensätzen profitieren, indem Sie zum Netzwerkbetrieb beitragen. Krypto-Staking ist auch für alle Robinhood-Kunden in der EU und im EWR verfügbar.

Erweiterte Produktpalette

Das ist noch nicht alles - wir haben eine Reihe neuer Produkte eingeführt, um den Handel mit Kryptowährungen auf Robinhood noch leistungsfähiger und nahtloser zu gestalten.

Sofortiger Bonus für Krypto-Einzahlungen: Für einen begrenzten Zeitraum können US- und EU-Anleger Kryptowährungen auf Robinhood übertragen und einen Einzahlungsbonus von 1 % erhalten - mit der Chance, diesen auf 2 % zu verdoppeln, wenn das Gesamtziel von 500 Mio. USD erreicht wird.

Für einen begrenzten Zeitraum können US- und EU-Anleger Kryptowährungen auf Robinhood übertragen und einen Einzahlungsbonus von 1 % erhalten - mit der Chance, diesen auf 2 % zu verdoppeln, wenn das Gesamtziel von 500 Mio. USD erreicht wird. Krypto-Kreditkartenprämien: Die Robinhood Gold-Kreditkarte bietet US-Kunden Cashback auf Einkäufe - in allen Kategorien. Ab diesem Herbst können Kunden diese Prämien automatisch zum Kauf von Kryptowährungen verwenden.

Die Robinhood Gold-Kreditkarte bietet US-Kunden Cashback auf Einkäufe - in allen Kategorien. Ab diesem Herbst können Kunden diese Prämien automatisch zum Kauf von Kryptowährungen verwenden. Cortex for Crypto : Unser US-Feature Cortex, ein KI-gestützter Anlageassistent, wird noch in diesem Jahr verfügbar sein. Robinhood Gold-Mitglieder können kuratierte Einblicke, Trends und ereignisbezogene Marktanalysen direkt auf der Detailseite jedes Tokens einsehen. Es wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, Preisbewegungen und Marktveränderungen in Echtzeit schnell zu verstehen.

: Unser US-Feature Cortex, ein KI-gestützter Anlageassistent, wird noch in diesem Jahr verfügbar sein. Robinhood Gold-Mitglieder können kuratierte Einblicke, Trends und ereignisbezogene Marktanalysen direkt auf der Detailseite jedes Tokens einsehen. Es wurde entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, Preisbewegungen und Marktveränderungen in Echtzeit schnell zu verstehen. Intelligente Börsenauswahl: Die intelligente Börsenauswahl bewertet mehrere Partnerbörsen und leitet Ihre Order weiter, um den besten verfügbaren Preis zu erzielen. In Kürze werden alle über die intelligente Börsenauswahl aufgegebenen Orders für Gebührenstufen qualifiziert sein, d. h., je mehr Sie handeln, desto niedriger ist Ihr Kurs - basierend auf Ihrem Handelsvolumen der letzten 30 Tage. API-Unterstützung ist in Kürze verfügbar.

Die intelligente Börsenauswahl bewertet mehrere Partnerbörsen und leitet Ihre Order weiter, um den besten verfügbaren Preis zu erzielen. In Kürze werden alle über die intelligente Börsenauswahl aufgegebenen Orders für Gebührenstufen qualifiziert sein, d. h., je mehr Sie handeln, desto niedriger ist Ihr Kurs - basierend auf Ihrem Handelsvolumen der letzten 30 Tage. API-Unterstützung ist in Kürze verfügbar. Tax Lots: US-Kunden können nun auch bestimmte Tax Lots für Krypto-Trades anzeigen und verkaufen, so dass Sie strategisch auswählen können, welche Lots Sie verkaufen möchten.

US-Kunden können nun auch bestimmte Tax Lots für Krypto-Trades anzeigen und verkaufen, so dass Sie strategisch auswählen können, welche Lots Sie verkaufen möchten. Erweiterte Charts: Die erweiterten Charts von Robinhood Legend kommen auf Mobilgeräte, zunächst für Aktien und ab August auch für Kryptowährungen.

Weitere Informationen zu den heutigen Ankündigungen finden Sie unter go.robinhood.com/presents .

Offenlegungen:

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Teilnahmeberechtigung und Einschränkungen variieren je nach Region.

Der Handel mit US-Aktien- und ETF-Tokens sowie mit unbefristeten Futures auf Kryptobasis birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob eine Anlage in solche Finanzinstrumente für Sie aufgrund Ihrer spezifischen Erfahrung, Risikobereitschaft und finanziellen Situation geeignet ist. Es gelten Einschränkungen und Teilnahmebedingungen.

Staking ist nicht in jedem US-Bundesstaat verfügbar.

"To Catch a Token" wird von Robinhood Europe, UAB.

Kryptowährungsdienste in den USA werden über ein Konto bei Robinhood Crypto, LLC (NMLS-ID 1702840) angeboten. Robinhood Crypto, LLC ("RHC") ist vom New York State Department of Financial Services für die Ausübung von Geschäften mit virtuellen Währungen lizenziert. Über Robinhood Crypto gehaltene Kryptowährungen sind nicht FDIC-versichert oder SIPC-geschützt.

Die Robinhood Gold Visa® Kreditkarte wird von Robinhood Credit, Inc. ("RCT") angeboten und von der Coastal Community Bank gemäß einer Lizenz von Visa U.S.A. Inc. ausgestellt. RCT ist ein Finanztechnologieunternehmen und keine Bank. Sie benötigen ein Brokerage-Konto bei Robinhood Financial, um Kryptowährungen einzulösen. Weitere Informationen und andere Einlösungsmöglichkeiten finden Sie in den Regeln des Robinhood Gold Card-Prämienprogramms. Die Regeln des Prämienprogramms können sich ändern. Für die Gold-Karte ist ein jährliches Robinhood Gold-Abonnement erforderlich, um die Karte zu beantragen und zu behalten. Eine 30-tägige kostenlose Testphase ist nicht enthalten.

Robinhood Gold ist ein abonnementbasiertes Mitgliedschaftsprogramm mit Premium-Services, das von Robinhood Gold, LLC ("RHG") angeboten wird.

Der US-Einzahlungsbonus wird in bar auf Ihr selbstverwaltetes individuelles Brokerage-Konto ausgezahlt und gilt für berechtigte Netto-Kryptoeinzahlungen von einer externen Adresse auf Ihr Krypto-Konto zwischen dem 24. Juni und dem 7. Juli 2025. Jeder Bonus von 2 % wird rückwirkend auf Ihre berechtigten Nettoeinzahlungen angewendet, sobald die kombinierten Netto-Kryptoeinzahlungen über die Robinhood-Plattform während des Aktionszeitraums 500 Mio. USD überschreiten. Mögliche Bonusabzüge werden von Ihrem selbstverwalteten individuellen Brokerage-Konto abgezogen. Der Bonus wird angeboten von Robinhood Crypto, LLC. Über Robinhood Crypto gehaltene Kryptowährungen sind nicht FDIC-versichert oder SIPC-geschützt. Siehe dazu unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen .

Der EU-Bonus wird in Kryptowährung ausgezahlt und gilt für berechtigte Netto-Kryptoeinzahlungen von einer externen Adresse auf Ihr Konto zwischen dem 28. Mai und dem 7. Juli 2025. Ausgenommen sind Einlagen in USDC und EURC. Jeder Bonus von 2 % wird rückwirkend auf Ihre berechtigten Einzahlungen angewendet, sobald die kombinierten Netto-Kryptoeinzahlungen über die Robinhood-Plattform während des Aktionszeitraums 500 Mio. USD überschreiten. Der Dollarwert von Kryptoeinlagen wird von Robinhood nach eigenem Ermessen auf der Grundlage der geltenden Marktkurse festgelegt. Sie können Ihren Bonus 1 Jahr lang weder einlösen noch abheben. Es gelten weitere Bedingungen .

Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Robinhood Financial LLC ("RHF") (Mitglied der SIPC) ist ein registrierter Broker-Dealer.

Robinhood Cortex stellt ein konzeptionelles Rahmenwerk dar, das veranschaulicht, wie Robinhood die Integration traditioneller Anlageinstrumente mit künstlicher Intelligenz ("KI") vorsieht. Derzeit ist Robinhood Cortex für die Integration von KI ausgelegt, Trade Builder jedoch nicht. Es gibt keine Garantie dafür, dass KI die Anlageperformance verbessert, Risiken mindert oder Verluste reduziert.

RHEU, RHC, RCT, RHG und RHF sind separate, aber verbundene Unternehmen und hundertprozentige Tochtergesellschaften von Robinhood Markets, Inc. ("Robinhood").

Über Robinhood

Robinhood Markets, Inc..

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über Robinhood Markets, Inc.. Sofern nicht anders angegeben, gelten alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, dem 30. Juni 2025, und basieren auf den uns zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen und Schätzungen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, die Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen. Bitte beachten Sie beim Lesen dieser Pressemitteilung, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen, Ereignisse und Umstände erheblich von unseren Erwartungen abweichen können.

© 2025 Robinhood

Kontakte

Anlegerbeziehungen

ir@robinhood.com

Medien

press@robinhood.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d0ff35df-ed50-4cc0-98c8-97ba8ee6aa33

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a752aac-2ca9-4e66-9cf3-af87513160ce

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/903feb9a-4a24-4da9-9b8d-39751210a515