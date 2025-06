© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Während der S&P 500 neue Rekorde feiert, warnen zwei Star-Strategen vor dem nächsten Kollaps. Wird der Juli zum Wendepunkt für die Märkte? Nach dem jüngsten Allzeithoch des S&P 500 spricht Ed Yardeni von einer Rückkehr zur spekulativen Euphorie. "Es ist etwas schwer zu glauben, aber das größte Risiko besteht derzeit möglicherweise in einem Melt-up des Aktienmarktes." Das meint eine Phase, in der die Kurse zu schnell und zu euphorisch steigen, ohne dass sich die Fundamentaldaten entsprechend verbessern. Eine solche Überhitzung könne in der Folge abrupt in einen "Meltdown", also einen scharfen Absturz, umschlagen. Yardeni verweist darauf, dass der S&P 500 im laufenden Quartal bereits um zehn …