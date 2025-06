DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Gewinnmitnahmen belasten SMI

DOW JONES--Mit moderaten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag den Handel beendet. Teilnehmer sprachen von leichten Gewinnmitnahmen, anfängliche Aufschläge konnten nicht behauptet werden. Der Markt warte auf Nachrichten zum Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada. Nachdem diese am Freitag kurzzeitig ausgesetzt worden sind, wurden sie wieder aufgenommen, nachdem Kanada einen Rückzieher gemacht hatte und auf eine geplante Digitalsteuer verzichten will.

Derweil räumt Washington seinen wichtigsten Handelspartnern wohl mehr Zeit für Verhandlungen ein, wie US-Finanzminister Scott Bessent in einem CNBC-Interview sagte. Bislang ist geplant, dass die höheren, sogenannten reziproken Zölle am 9. Juli in Kraft treten sollen.

Der SMI reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 11.921 Punkte. Im Tageshoch hatte der Index bei 12.013 Punkten gestanden. Bei den 20 regulären SMI-Werten - bis September umfasst der Index nach der Amrize-Abspaltung von Holcim 21 Werte - standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,72 (zuvor: 15,55) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten zeigten sich die Aktien aus dem Luxusgüter-Bereich mit Abgaben. Die UBS erwartet, dass die Unternehmen der Branche im zweiten Quartal eine schwache Performance ausweisen werden, was vom Markt allerdings schon eingepreist zu sein scheint. Eine nennenswerte Erholung des Wachstums sei wahrscheinlich nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2026 zu erwarten, hieß es weiter. Richemont scheine jedoch eine der besten Wachstumsstorys im Luxussegment zu sein, unterstützt durch sein starkes Schmuckgeschäft, ergänzten die Analysten. Während die Richemont-Aktie lediglich 0,3 Prozent verlor, ging es für Swatch um 1,5 Prozent nach unten. Die UBS hat hier die Verkaufsempfehlung bestätigt und das Kursziel deutlich gesenkt.

Galderma fielen mit einem negativen Analysten-Kommentar um 3,0 Prozent auf 115 Franken. Die UBS hat die Titel auf "Neutral" von "Buy" nach unten genommen mit einem gesenkten Kursziel von 120 nach zuvor 128 Franken.

June 30, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)

