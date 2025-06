Bitcoin vor Allzeithoch, Nike überrascht, Palantir fällt - Marktausblick Börse

Anzeige / Werbung

Die Kryptos sind hierbei auch von der Rallye erfasst und tendieren zum Wochenstart weiter aufwärts. Im Bitcoin ist das Allzeithoch in Sichtweite, während Ethereum das Allzeithoch im Jahr 2021 markiereteund technisch beim kurzfristigen Trading somit keinen Einfluss auf die Charttechnik zeigt.

Geopolitische Entspannung drückten den Ölpreis zeitgleich auf das Niveau vor dem Iran-Konflikt zurück. Auf Sicht dieses Jahres ist der Ölpreis sogar 10 Prozent im Minus, was sehr ungewöhnlich ist. Kann sich hier technisch ein erneuter Boden bilden? Immerhin wurde der Bereich um 65 US-Dollar nun schon einige Tage nicht mehr merklich unterschritten.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Überraschender Gewinner waren die Aktien von Nike. Bei Umsatz und Gewinn überzeugten die Quartalszahlen, welche in der Vorwoche dann nicht nur zu einem Kurssprung im Abwärtstrend führten, sondern auch einige Analysten zu neuen Kurszielen inspirierten. Ob das "Schlimmste nun vorbei" ist, wie ein Analystenhaus schreibt, bleibt natürlich abzuwarten. Immerhin macht der größte Sportartikelhersteller der Welt weiterhin Gewinne und kann nun auch wieder vom Umsatz eine Wachstumsperspektive aufzeigen. Einen der Konkurrenten, die Lululemon Athletics, haben wir ebenfalls als Vergleichspapier noch einmal vorgestellt. Ihre Aktien notierten jüngst sehr knapp auf einem neuen Mehrjahrestief.

m Umfeld der steigenden Technologiewerte zogen vor allem die Chiphersteller und -designer weiter an. Nachdem wir am Freitag bereits über das Allzeithoch von Nvidia berichteten, galt der Fokus heute den Aktien von arm Holdings und AMD. Sie unterscheiden sich grundsätzlich durch Design von Chips versus der eigenen Produktion und dann noch einmal vom Einsatzgebiet. KI ist jedoch bei beiden Werten ein Thema, an dessen weiterem Wachstum partizipiert werden soll.

Entgegen dem Wochentrend war jedoch Palantir im Minus. Ist die Bewertung ausgereizt oder nimmt nun die Angst zu, dass Palantir im Bereich der Datenanalyse (inklusive Sammlung) eine monopolistische Stellung einnimmt? Genau dies wird in den USA aktuell heiß diskutiert. Im Chartbild zeigt sich zunächst nur eine (gesunde) Konsolidierung der letzten Aufwärtsbewegung.

Wirklich Wachstumssorgen muss man eher beim Biotechnologiebereich machen. Darüber berichteten wir schon mehrfach und haben Amgen heute als einen der Dow Jones Verlierer aus der Vorwoche in die Sendung aufgenommen. Hohe Investitionen, vornehmlich in neue Fabriken und deren Erweiterung in den USA, schmälern die aktuelle Ertragskraft.

Ein "Dauerbrenner" aus inhaltlicher Sicht ist die Boeing-Aktie. Zwar gab es erneut eine Notlandung am Wochenende einer 737-Maschine aufgrund von Triebwerksproblemen, doch keinen weiteren Schaden oder gar Verletzte. Die Aktie scheint immun gegen diese Meldungen zu sein und kann sich weiter sehr gut behaupten. Ist technisch damit alles schon eingepreist? Genau diese Frage stellen wir uns auch bei Constellation Brands, einem der großen Alkoholhersteller aus den USA. Hier stehen die Quartalszahlen zum Monatsstart Juli an. Der Trend zeigte jüngst deutlich nach unten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Neues interaktives Format zu den US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt kostenlos anmelden

Alle US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.