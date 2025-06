© Foto: Dall-E

Hedgefonds haben sich in der vergangenen Woche so massiv von Energieaktien getrennt wie seit fast einem Jahr nicht mehr Das geht aus einer Mitteilung von Goldman Sachs hervor, die Reuters am Montag vorlag. Der Verkaufsdruck wurde laut der Investmentbank durch den jüngsten Rückgang der Ölpreise ausgelöst, der wiederum auf geopolitische Entspannung im Nahen Osten zurückzuführen ist. Nachdem Israel und der Iran einem Waffenstillstand zugestimmt hatten, brach der Preis für Rohöl in der vergangenen Woche um mehr als zehn US-Dollar ein. Bis Freitag blieben die Ölpreise unter dem jüngsten Höchststand von etwa 81 US-Dollar. Zusätzlicher Druck entstand durch Berichte über ein steigendes Angebot der …