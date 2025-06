Nach einem freundlichen Start ist der DAX am Montag ins Minus gedreht und schloss 0,5 Prozent tiefer bei 23.909,61 Punkten. Trotz anhaltender Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und der EU bleiben konkrete Ergebnisse aus - Frankreich plädiert für mehr Zeit. Im Juni ergibt sich damit ein kleines Minus von 0,4? Prozent, im Quartal hingegen ein Plus von knapp acht Prozent. Der MDAX stieg um 0,41 Prozent, der SDAX erreichte ein neues Rekordhoch und gewann 0,77 Prozent. An Europas Börsen ...

