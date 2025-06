WebPros, der weltweite Marktführer bei unternehmenskritischer Automatisierungs-, Betriebs- und Engagement-Software, meldete heute die Übernahme von Comet Backup einem führenden Anbieter von Backup- und Speicherlösungen für Managed Service Provider (MSPs) und IT-Teams weltweit.

WebPros betreibt mehr als 60 Millionen Domains und unterstützt über 27 Millionen Nutzer in 227 Ländern. Deshalb gilt das Unternehmen als Betriebssystem für die digitale Wirtschaft. Die Software-Suite umfasst die Web-Automatisierungsplattformen cPanel und Plesk, die am weitesten verbreiteten Lösungen für die Verwaltung der digitalen Präsenz und von Online-Diensten, sowie Betriebssoftware wie WHMCS, 360Monitoring oder SolusVM und Engagement-Anwendungen wie Sitejet, XOVI oder SocialBee.

Diese Übernahme untermauert die langjährigen Anstrengungen von WebPros, sein Web-Enablement-Ökosystem weiter auszubauen. Es handelt sich hierbei um eine Reihe von Softwarelösungen, die den gesamten Lebenszyklus des digitalen Präsenzmanagements für Webplattformen, Webprofis und deren KMU-Kunden unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, Comet Backup in der WebPros-Familie willkommen zu heißen. Dieser Schritt ermöglicht eine wichtige Erweiterung unseres Web-Enablement-Ökosystems, die Unternehmen dazu befähigt, ihre Backup- und Speicheranforderungen effizienter und zuverlässiger zu erfüllen", berichtet Christian Koch, CEO bei WebPros. "Die Software von Comet Backup basiert auf einer innovativen Deduplizierungstechnologie und verbessert Performance, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz. Auf diese Weise können unsere Partner ihr Dienstleistungsangebot erweitern und ihren Kunden einen höheren Mehrwert bieten."

Die Übernahme erfolgt zu einer Zeit, in der Cyber-Bedrohungen, das Risiko von Datenverlusten und die Anforderungen an Lösungen zur Datenwiederherstellung nach Katastrophen zunehmen. Immer mehr Unternehmen setzen auf robuste Technologien, um ihre digitalen Ressourcen zu schützen und die Kontinuität zu gewährleisten. Mit Comet Backup verbessert WebPros seine Fähigkeit, sichere und zuverlässige Lösungen anzubieten, die kritische Systeme schützen und eine rasche Wiederherstellung ermöglichen.

Für die Partner von WebPros erschließt die Integration von Comet Backup neue Möglichkeiten, ihr Angebot zu ergänzen, Kundenbeziehungen zu stärken und ihr Geschäftswachstum voranzutreiben unterstützt durch die globale Präsenz und das bewährte Software-Portfolio von WebPros.

"Uns war von Anfang an klar, dass das marktführende globale Web-Enablement-Ökosystem von WebPros die perfekte Plattform ist, um unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu führen", so Josh Flores, General Manager bei Comet Backup. "Der Übernahmeprozess hat meinem Team und mir die Gewissheit gegeben, dass die Unternehmenskultur der WebPros-Gruppe perfekt zu uns passt. Unsere Kunden können auch künftig den bekannten überragenden Service erwarten jetzt mit verbessertem Support und innovativen neuen Funktionen, da wir weiterhin in das Produkt investieren."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Comet Backup, um dem großen Kundenstamm von WebPros zu helfen, noch mehr Unternehmen weltweit zu erreichen, und unser Wachstum zu beschleunigen", erklärt Peter Thomas, Gründer von Comet Backup. "Mit unserem Produkt geben wir den Kunden von WebPros die erforderlichen Tools an die Hand, um ihr Unternehmen zu schützen und die Ausfallsicherheit ihrer Daten zu gewährleisten."

Graham Carney, Head of M&A bei WebPros, fügt an:"Die Transaktion ist eine strategische Akquisition für das Unternehmen, da wir weitere Investitionen in das globale End-to-End-Ökosystem für Web-Enablement planen. Die hohe jährliche Wachstumsrate von Comet Backup und die starke Kundenbindung quer durch alle Branchen zeugen von der Qualität des Produkts und der Kundenorientierung des Teams. Wir sind weiterhin fest entschlossen, unsere Übernahmestrategie für innovative Lösungen in einer Vielzahl von Branchen weiterzuverfolgen, die einen KI-gestützten Wandel durchlaufen wie digitale Marketingautomatisierung, E-Commerce-Enablement oder Cybersicherheit. Mit unserer Marktpräsenz und mehr als 27 Millionen Anwendern ist die Möglichkeit, unseren Kunden eine umfassende Palette an Lösungen für unsere Endnutzer bereitzustellen, sehr attraktiv."

Über WebPros

WebPros ist ein weltweit führender Softwareanbieter, der unternehmenskritische Lösungen für Automatisierung, Betriebsabläufe und Kundenbindung bereitstellt. Mit mehr als 60 Millionen Domains und über 27 Millionen Nutzern in 227 Ländern unterstützt WebPros kleine und mittelständische Unternehmen rund um die Welt bei Aufbau, Verwaltung und Erweiterung ihrer digitalen Präsenz.

Zum Web-Enablement-Ökosystem von WebPros gehören vernetzte und integrierte Softwarelösungen, die den gesamten Lebenszyklus von Online-Diensten unterstützen. Sein Kernstück sind branchenführende Automatisierungstechnologien, die die globale Internetbranche vorantreiben, darunter Lösungen für die digitale Präsenz und das Anwendungsmanagement (cPanel, Plesk) sowie WordPress-Automatisierung (WP Squared), die mehr als 2.800 Webplattformen betreiben und über 100.000 Web-Profis weltweit unterstützen.

Ergänzt werden diese durch branchenführende Tools wie Abrechnungs- und Abonnementverwaltung (WHMCS), Virtualisierungsmanagement (SolusVM), Website- und Performance-Überwachung (360Monitoring) sowie zuverlässige Datensicherung (Comet Backup).

Engagement-orientierte Anwendungen, darunter Tools für die Erstellung von Inhalten und die Zusammenarbeit mit Kunden (Sitejet), SEO-Optimierung (XOVI) und Social-Media-Management (SocialBee), die Web-Profis und Plattformen in die Lage versetzen, nahtlose, skalierbare digitale Erlebnisse zu bieten, verbessern die Plattform zusätzlich.

Weitere Informationen unter www.webpros.com.

Über Comet Backup

Comet Backup stellt Managed Service Providern (MSPs) und IT-Teams eine schnelle und sichere Backup-SaaS-Lösung bereit. Die vielseitige All-in-One-Plattform unterstützt Cloud-basierte und selbst gehostete Bereitstellungen und bietet Anwendern eine lückenlose Kontrolle über ihre Backup-Umgebung. Der anbieterneutrale Ansatz von Comet Backup ermöglicht dem Unternehmen, Daten lokal oder bei führenden Cloud-Anbietern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud oder jeder S3-Cloud-Lösung zu speichern. Dank der robusten Datenresilienz und nahtlosen Geschäftskontinuität können IT-Experten mit Comet Backup kritische Systeme schützen und eine wirksame Vorsorge für Katastrophenfälle gewährleisten.

Comet Backup genießt das Vertrauen von Kunden in mehr als 170 Ländern. Das 2017 gegründete Unternehmen wurde von G2 als "Momentum Leader" und von Software Advice für den besten Kundensupport ausgezeichnet. Der Sitz von Comet Backup ist Christchurch, Neuseeland. Weitere Informationen unter www.cometbackup.com.

