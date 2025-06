Hashflow-Kursrally: Binance-Integration sorgt für 34,5% Kurssprung

Einen bedeutenden Kursanstieg von 34,5% konnte heute Hashflow verzeichnen, welcher ihn bis zu einem wichtigen Widerstand gebracht hat. Ob dieser nun schon überwunden werden kann, oder es nun zu einer Korrektur kommt, wollen wir in der folgenden Hashflow-Kurs-Prognose näher analysieren.

Diese Katalysatoren treiben jetzt Hashflow an

Am heutigen Tag konnte der Hashflow-Kurs von einer Ankündigung auf X profitieren, welche das schnelle Wachstum innerhalb des Solana-Ökosystems betont. So wurde Hashflow unter anderem in Jupiter, Kamino und Titan integriert. Diese Integrationen erweitern die Reichweite des Protokolls erheblich und schaffen neue Möglichkeiten für Nutzer im Solana-Ökosystem.

Zudem hat Binance Einzahlungen des Coins über die SOL-Chain integriert. Somit können Nutzer des DeFi-Protokolls ohne die zusätzliche Nutzung von Bridges Assets den Coin in die Kryptobörse einzahlen. Zentrale Entitäten können auf diese Weise eingespart werden, was für eine zusätzliche Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit sorgt. Schließlich werden die Operationen von automatisierten Smart Contracts ausgeführt.

Hashflow-Kurs-Prognose: Geht die Rally noch weiter?

Mithilfe des Hashflow-Protokolls ist unter anderem Cross-Chain-Trading mit niedrigen Gebühren möglich. Somit stellt es auch eine gute Alternative zu anderen DeFi-Diensten wie der DEX Uniswap oder Wormhole dar. Seit dem Start Ende Februar 2022 wurde auf diese Weise schon ein kumuliertes DEX-Volumen im Umfang von 16,58 Mrd. USD und über die vergangenen 24 Stunden von 2,51 Mio. USD abgewickelt.

Basierend auf den On-Chain-Daten scheint Hashflow im Vergleich zu seinem Wettbewerber 1Inch aufgrund seiner verhältnismäßig geringen Adoption etwas überbewertet. Dafür unterstützt er über 25 Chains, während es bei 1Inch nur mehr als 12 sind. Daher könnte sich Hashflow künftig stärker verbreiten, was sich dann auch bei der Bewertung bemerkbar machen dürfte.

Best Wallet Presale: Die Zukunft der Interoperabilität

Die Bedeutung der Interoperabilität zwischen den einzelnen Blockchain-Ökosystemen nimmt weiter zu. Das lässt sich allerdings nicht nur bei den Protokollen und Bridges erkennen, da es noch immer Barrieren zwischen den einzelnen Chains gibt. Eine weitere Möglichkeit für die Überwindung bietet die interoperable Best Wallet. Sie unterstützt über 60 verschiedene Blockchains und ermöglicht ihren Nutzern eine nahtlose Erfahrung innerhalb der Welt des Web3.

Noch befindet sich die Best Wallet im Vorverkauf, der schon über 13,63 Mio. USD eingenommen hat. Zum aktuellen Zeitpunkt wird der $BEST-Coin für einen Preis in Höhe von 0,025255 USD angeboten, was unter dem späteren Einführungspreis ist. Über die schrittweisen Preiserhöhungen und die dynamische Staking-Rendite von 101% können bis zur Markteinführung schon Buchgewinne erzielt werden.

Direkt zur Best Wallet Website!

