Krypto-Investment Fehler vermeiden: Expertenrat für erfolgreiche Anleger

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell in bester Verfassung, mit Bitcoin nur noch 3% unter seinem Allzeithoch und deutlich über der 108.000-Dollar-Marke. Auch Ethereum hat die 2.500-Dollar-Schwelle zurückerobert, während die meisten Top-100-Altcoins im Plus notieren. Paradoxerweise verlieren dennoch viele Anleger am Kryptomarkt Geld, trotz der langfristig steigenden Kurse. Krypto-Experten haben die Hauptgründe für dieses Phänomen analysiert und geben wertvolle Hinweise, wie Investoren tatsächlich Gewinne erzielen können.

Warum die meisten Krypto-Investoren scheitern

Börsen und Broker warnen nicht ohne Grund davor, dass 70-80% der Anleger auf ihren Plattformen Geld verlieren. Laut einem Experten von Rundumbitcoin liegt dies hauptsächlich an zwei fundamentalen Fehlern: Selbstüberschätzung und mangelnder Geduld. Obwohl theoretisch fast jeder Bitcoin-Käufer aktuell im Plus sein müsste, haben viele Anleger entweder keine Bitcoins im Portfolio oder haben bei den ersten Kursrückgängen bereits verkauft.

Die langfristigen Aussichten für Bitcoin sind beeindruckend - Experten erwarten einen Anstieg auf über eine Million Dollar in den nächsten Jahren, was eine Verzehnfachung des investierten Kapitals bedeuten würde. Doch viele Anleger wollen nicht so lange warten und überschätzen ihre Fähigkeiten, den Markt zu übertreffen. Die ständige Suche nach dem nächsten "x100-Coin" führt häufig zu erheblichen Verlusten, die erst wieder ausgeglichen werden müssen, bevor überhaupt Gewinne möglich sind.

Welche Kryptowährungen langfristiges Potenzial haben

Experten betonen, dass es zwar zahlreiche Gelegenheiten für kurzfristige Trades gibt, aber langfristig nur wenige Coins das Potenzial haben, sich am Markt zu etablieren. Bitcoin steht dabei an erster Stelle, dessen Marktdominanz in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter zunehmen wird. Daneben wird Ethereum als vielversprechender Kandidat genannt, der die Finanzbranche nachhaltig revolutionieren könnte.

Grundsätzlich werden Kryptowährungen mit eigener Layer-1-Blockchain wie Solana oder Sui als potenziell wertvoll eingestuft, sofern sie sich langfristig behaupten können. Für kurzfristige Gewinne, jedoch nicht für jahrelange Investments, gibt es immer wieder Coins, die schnell um das 10-fache oder mehr steigen können. Ein vielversprechender Kandidat in dieser Kategorie könnte der BTC Bull Token ($BTCBULL) sein, der durch ein innovatives Konzept Aufmerksamkeit erregt.

BTC Bull Token Presale: Letzte Chance vor dem Börsenstart

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) bietet ein einzigartiges Konzept, das ihn von anderen Altcoins abhebt: Er koppelt seinen Wert direkt an die Preisentwicklung von Bitcoin. Wenn Bitcoin bestimmte Preisschwellen erreicht, werden automatisch Token-Burns und Bitcoin-Airdrops für die Inhaber ausgelöst. Beispielsweise werden bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 Dollar BTCBULL-Token verbrannt, während bei 150.000 Dollar ein Bitcoin-Airdrop an die Token-Besitzer erfolgt.

Der Vorverkauf des BTC Bull Tokens endet in wenigen Stunden, was Anlegern eine letzte Gelegenheit bietet, zum festen Presale-Preis einzusteigen, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird. Durch den Mechanismus der Token-Burns bei steigenden Bitcoin-Kursen wird das Angebot kontinuierlich verknappt, während gleichzeitig Bitcoin-Airdrops an die Halter ausgeschüttet werden. Analysten erwarten daher nach dem Börsenstart einen rasanten Kursanstieg, der durch die zunehmende Knappheit und das innovative Belohnungssystem angetrieben wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.