Deutsche HVPI-Teuerung sinkt im Juni unerwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Juni unerwartet zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,0 (Mai: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,2 Prozent prognostiziert.

Lane: Kraftvolle Reaktion künftig auch bei zu hoher Inflation

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat in ihre geldpolitische Strategie nun auch offiziell eine "kraftvolle Reaktion" auf zu hohe Inflationsraten aufgenommen. Die EZB habe nach ihrer Strategieprüfung 2021 die Notwendigkeit betont, auf zu niedrige Inflationsraten "kraftvoll oder anhaltend" zu reagieren, sagte Lane bei der Vorstellung der Ergebnisse der jüngsten. "Das stimmt aber genauso für Inflationsraten oberhalb des Ziels", fügte er hinzu.

Fed/Bostic sieht eine Zinssenkung dieses Jahr

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, mahnt zu Geduld bei der Zinsentwicklung. Es sei angemessen, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr einmal senke, sagte Bostic bei einer Konferenz in London. Das sei sein Basisszenario. Die erhöhte Unsicherheit bedeute, dass es wohl etwas zu früh sei für die Fed. "Ich will in eine Richtung gehen, wenn ich weiß, in welche es gehen soll, und das erfordert aus meiner Sicht mehr Informationen als wir derzeit zur Verfügung haben", sagte Bostic.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex fällt im Juni unerwartet

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im Juni eingetrübt. Der Indikator sank auf 40,4 Punkte, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Mai stand der Index bei 40,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Wert von 43,0 Punkten erwartet.

