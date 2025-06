Robinhood hebt ab: Die Aktie des Neo-Brokers zählt am Montag zu den stärksten Performern an der US-Börse. Nach einem ohnehin schon beeindruckenden Lauf legt das Papier zweistellig zu - befeuert von zwei konkreten Kurstreibern, die die Story neu entfachen. Die Aktie des Online-Brokers Robinhood hat am Montag ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. In der Spitze ging es über zehn Prozent nach oben. Den Impuls lieferten gleich zwei Meldungen: Zum einen kündigte das Unternehmen eine Ausweitung seiner Krypto-Dienste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...