DJ US-ZOLL-BLOG/EU-Handelskommissar Sefcovic reist in die USA

Nachrichten, Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

EU-Handelskommissar Sefcovic reist in die USA

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic will einige Tage vor dem Fristende zur Einigung auf ein Handelsabkommen mit den USA nach Washington reisen. Wie Sefcovic zu Reportern sagte, wird er diese Woche für Gespräche mit dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und dem Handelsminister Howard Lutnick in die USA reisen. US-Präsident Donald Trump hatte der EU Zölle von 50 Prozent angedroht, dann den Verhandlern jedoch Zeit bis zum 9. Juli gegeben. Sefcovic sagte, er strebe einen fairen Deal für beide Seiten an. "Der 9. Juli steht kurz bevor, also ist es für mich ein gutes Zeichen, wenn wir vom Austausch der Ansichten zu den Entwürfen übergehen können."

Hassett: Handelsgespräche zwischen USA und Kanada gehen weiter

Die USA wird die Handelsgespräche mit Kanada wieder aufnehmen. Das kündigte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, an. Zuvor hatte Kanada bei einer geplanten Digitalsteuer einen Rückzieher gemacht. Hasset sagte, andere Nationen sollten dies auch tun oder es mit neuen Zöllen zu tun bekommen. "Kanadas Schritt bedeutet, dass wir wieder in Verhandlungen einsteigen können", so Hassett zu Fox News.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2025 14:16 ET (18:16 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.