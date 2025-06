© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpa

Die Temperaturen in Deutschland steigen in dieser Woche auf bis zu 40 Grad. Die Hitze steigert allerdings nicht die Nachfrage nach Klimaanlagen und Strom. Welche Branchen und Aktien im Hochsommer profitieren.Hitzewelle auf dem Weg: Ab Mittwoch klettern die Temperaturen in Deutschland auf bis zu 40 Grad Celsius. Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass der Mittwoch der heißeste Tag des Sommers wird, mit landesweiten Höchstwerten von 34 bis 38 Grad. Nur an der Küste und in höheren Bergregionen bleibt es unter 30 Grad. Hitzewarnungen und steigende Waldbrandgefahr begleiten die extreme Wärme. Die wO-Redaktion hat die passenden Aktien für den Rekordsommer ausgesucht. Klimaanlagen & Kühltechnik …