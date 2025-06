Krypto News: Kommt jetzt der erste Meme-Coin ETF? CBOE reicht Antrag für Canary PENGU ETF bei der SEC ein

Im Januar 2024, also vor rund eineinhalb Jahren, wurde in den USA der erste Bitcoin Spot ETF genehmigt. Das war durchaus eine kleine Revolution auf dem ETF-Markt. Über zehn Jahre lang lieferten sich im Vorfeld die US-Börsenaufsicht SEC und große Vermögensverwalter einen zähen Schlagabtausch. Erst als BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, seinen eigenen Antrag einreichte, kam Bewegung in die Sache.

Mittlerweile verwalten die Bitcoin Spot ETFs ein Vermögen in Milliardenhöhe und gehören zu den beliebtesten Anlagevehikeln bei privaten wie institutionellen Investoren. Im Juli 2024 folgte dann der Ethereum Spot ETF. Danach wurde es ruhiger. Doch mit dem Regierungswechsel in den USA und einem personellen Umbruch an der Spitze der SEC erreichte die Behörde eine Welle neuer Anträge - darunter auch einige für Krypto-ETFs auf Meme-Coins.

Jetzt könnte der erste seiner Art Realität werden: Die CBOE (Chicago Board Options Exchange) reichte einen Antrag für den Canary PENGU ETF ein. Dieser Fonds wäre der erste, der aktiv einen Meme-Coin (PENGU) mit NFTs (Pudgy Penguins) kombiniert - eine bislang einzigartige Konstruktion unter den regulierten Finanzinstrumenten.

Funktionsweise des PENGU ETF

Der ETF wird von der Canary Capital Group LLC aufgelegt und als Delaware Statutory Trust strukturiert. Er ist nicht unter dem US-amerikanischen Investment Company Act von 1940 registriert, was ihm größere Flexibilität in seiner Ausgestaltung ermöglicht.

Zwischen 80 und 95 Prozent des Fondsvermögens fließen in den PENGU-Token, einen Meme-Coin auf Solana-Basis. Ergänzend werden 5 bis 15 Prozent in Pudgy Penguin NFTs investiert. Kleinere Positionen in Ethereum (ETH) und Solana (SOL) dienen zur Deckung von Transaktionskosten und zur Abwicklung von NFT-Käufen.

Unter normalen Marktbedingungen müssen mindestens 95 Prozent des Fondsvermögens dauerhaft in diesen Kernbestand investiert bleiben.

Handelsmechanik und Transparenz

Die ETF-Anteile werden ausschließlich in sogenannten "Creation Units" zu je 10.000 Anteilen gegen Barmittel ausgegeben und eingelöst. Krypto-Ein- oder Auszahlungen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds wird täglich um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit berechnet. Zusätzlich werden während der Handelszeiten alle 15 Sekunden indikative Echtzeitwerte (IIVs) veröffentlicht. Transparenz ist ein zentrales Element: Auf der offiziellen ETF-Website sollen alle relevanten Kennzahlen zugänglich sein - darunter historische NAVs, Abweichungen zum Marktpreis und Informationen zu Ausgabe- und Rücknahmeaktivitäten.

Der Fonds beteiligt sich nicht an Staking, nimmt keine Forks an und schließt Airdrops aus. Anleger erhalten ausschließlich den US-Dollar-Gegenwert ihrer Anteile - keine direkten Kryptowertansprüche.

Der regulatorische Prozess: Form 19b-4 eingereicht

Mit der Einreichung des Form 19b-4 bei der SEC beginnt der offizielle Genehmigungsprozess zur Börsennotierung. Anschließend folgt der Form S-1, in dem umfassende Angaben zur Fondsstruktur, zu Risiken und Offenlegungspflichten gemacht werden müssen.

Dieser Prozess kann sich über mehrere Monate erstrecken und beinhaltet in der Regel umfangreiche Rückfragen seitens der Regulierungsbehörde. Noch ist offen, ob und wann die Zulassung erfolgt.

Most recently, @CBOE filed the 19b-4 for the CANARY PENGU ETF, marking a concrete next step in the arrival of Institutional Penguins.https://t.co/Ze8wrVov4e - Pudgy Penguins (@pudgypenguins) June 30, 2025

+60 % PUDGY Kurs legt zu

