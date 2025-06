Krypto-Markt durch Social Media irrationaler? Das ist die Lösung!

Angesichts des aktuellen Umfeldes gehen viele Investoren in den nächsten Monaten bei den Kryptowährungen von steigenden Kursen aus, wobei vor allem die niedriger bewerteten Altcoins einige der größten Profiteure sein dürften. Dennoch scheint der Krypto-Markt derzeit nicht richtig voranzukommen. Warum dies auf die sozialen Medien zurückzuführen sein könnte und wie Anleger dem entgehen können, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Attention Economy spielt eine zunehmende Rolle für den Krypto-Markt

Mit dem Aufkommen des Web2 und dem Start der Nutzerexpressionen im Internet hat auch deren Bedeutung zugenommen. Darüber hinaus werden die Anwender mit dem Aufkommen der Informationsgesellschaft in den 1990er-Jahren zunehmenden von Reizen überflutet, da sie unter anderem ständig erreichbar sind.

Allerdings funktioniert das menschliche Gehirn wie ein Filter, da es nicht alle Informationen gleichzeitig verarbeiten kann. Stattdessen können von den bis zu 11 Mio. Sinneseindrücken, welche auf uns pro Sekunde einfallen, gerade einmal nur 40 bis 50 bewusst wahrgenommen werden.

Zu viele Reize können auch zu einer Entscheidungsparalyse, Aufmerksamkeitsfragmentierung, emotionaler Reizbarkeit und daher auch impulsiven Verhalten führen. Das Gehirn kompensiert die Überlastung dann sogar mit vereinfachten Denkmustern, wie dem ersten Eindruck über den Ankereffekt.

Ebenso kommt die Verfügbarkeitsheuristik hinzu, welche häufig Gesehenes als wichtiger werten lässt. Außerdem spielt dann das Confirmation Bias eine Rolle, bei dem wir nach Informationen suchen, welche unser Weltbild unterstützen.

Zudem kann es zu Infobesity führen, was eine Informationsmüdigkeit bei zu vielen Daten mit sich bringt. Durch Multitasking wird wiederum die Tiefe reduziert, eher konsumiert anstelle zu reflektieren und es werden kurzzeitige Reaktionen hervorgerufen. All dies kann jedoch fatale Folgen haben, wie Pump-and-Dump-Effekte, FOMO-Trades und Overtrading.

Memecoins stellen den Kryptosektor der Attention Economy dar

Daher wird es auch für die Kryptowährungen und andere besonders wichtig, dass sie es unter diese wenigen bewusst wahrgenommenen Reize schaffen, weshalb das Marketing eine wichtige Rolle spielt. Je größer der Wettbewerb ist, umso schwieriger können sie sich hingegen durchsetzen.

Vermutlich kein anderer Kryptosektor kann für eine so hohe Viralität wie die Memecoins sorgen. Dies ist vor allem auf die große Aufmerksamkeit zurückzuführen, welche diese Coins magisch anzuziehen scheinen, obwohl hinter ihnen häufig nicht einmal ein echter Nutzen steht. Stattdessen werden sie sogar von den Investoren selbst beworben, was die Reichweite steigert.

https://twitter.com/pudgypenguins/status/1938960594998051147

Mit dieser Strategie schaffen es die Memecoins auch immer wieder in die Kryptotrends, wobei sich zeitweise sogar seriöse Kryptowährungen wie Litecoin temporär als Memetoken ausgeben, um somit überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erlangen - was auch funktionierte. Dennoch sind deswegen einige Nachteile mit ihnen verbunden.

So kommt es bei ihnen häufig zu den zuvor genannten Symptomen, zu denen vor allem Entscheidungsparalyse, hohe Emotionalität, vereinfachte Denkmuster, Verfügbarkeitsheuristik, Confirmation Bias und kurzzeitige Reaktionen hervorzuheben sind. Allerdings überwinden intelligente Trader diese ganz einfach mit den richtigen Tools, was ihnen in diesem volatilen Markt höhere Gewinne ermöglicht.

Mit dieser Strategie können Investoren höhere Profite erzielen

Die Attention Economy hat einige Nachteile für die Investoren, obwohl die Memecoins dennoch eine große Chance für diese darstellen. Schließlich handelt es sich bei ihnen um die Kryptowährungen, welche die höchsten Kursgewinne in der kürzesten Zeit erzielen können, was auch zu ihrer enormen Beliebtheit beigetragen hat.

Insbesondere während des nun anstehenden Bullenmarktes bieten sich einige wertvolle Chancen, wenn sich die hohe Emotionalität mit Angst und Gier stattdessen in einen strategischeren Ansatz umwandeln lassen. Dies ist vor allem mit Handelsrobotern wie Snorter möglich, welcher entscheidende Vorteile bieten soll.

Unter anderem zeichnet sich der Trading-Bot durch die höchste Geschwindigkeit und die niedrigsten Gebühren aus, die gerade einmal bei 0,85 % liegen. Damit stellt er alle Konkurrenten in den Schatten und bietet dennoch die nötige Flexibilität, um mit seiner hohen Interoperabilität über die führenden Chains hinweg zu operieren.

https://twitter.com/SnorterToken/status/1927684044323512364

Dabei verwandelt der Handelsroboter den Telegram-Messenger in eine fortschrittliche Tradingumgebung mit diversen Tools für die Investoren. Somit können sie unter anderem betrügerische Smart Contracts herausfiltern, sich vor Preismanipulationen durch MEV-Bots schützen, neue gelistete Coins sofort nach dem Start über den Sniper kaufen und Profitradern über Copy-Trading folgen.

Noch befindet sich Snorter im Vorverkauf und hat bis dato eine Finanzierungssumme in Höhe von 1,43 Mio. USD erzielt. Interessierten steht der SNORT-Coin nur noch für die nächsten 16 Stunden für einen Preis von 0,0967 USD zur Verfügung. Über das Staking lässt sich jetzt schon ein passives Einkommen von 242 % verdienen, das jedoch dynamisch angepasst wird.

