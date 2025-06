EQS-News: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

aap Implantate AG schließt das Geschäftsjahr 2024 erfolgreich ab - positive Entwicklungen trotz herausforderndem Umfeld



30.06.2025 / 22:00 CET/CEST

Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") informiert: Veröffentlicht auf ihrer Web-Seite den Einzel-HGB Abschluss 2024 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfer;

Veröffentlich auf ihrer Web-Seite die vorläufigen, ungeprüften Zahlen des Konzernabschlusses;

Starke Verbesserung des Konzern-EBITDA von -3.4 Mio. EUR auf -0.85 Mio. EUR Trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds konnte das Unternehmen bedeutende Meilensteine erreichen und seine Position im Bereich innovativer Implantat Lösungen mit LOQTEQ® weiter stärken und neue Märkte eröffnen, welche im Geschäftsjahr 2025 erste Umsätze generieren sollten. Im Jahr 2024 verzeichnete die aap einen Umsatzzuwachs von 6%, der sich auf 12,2 Millionen Euro belief. Mit dem Gesamtwachstum von 6% bewegte sich die Gesellschaft im Rahmen des Marktdurchschnitts der Traumatologie. Nach einem starken ersten Halbjahr mit 14% Wachstum verlangsamte sich die Dynamik im zweiten Halbjahr aufgrund von Marktfaktoren. Trotz dieser Verlangsamung wurden wesentliche Fortschritte für nachhaltiges Kundengeschäft geschaffen, die das Fundament für zukünftiges Wachstum bilden. Dieser Zuwachs belegt die kontinuierliche Nachfrage nach den hochwertigen Produkten und die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Wachstumsinitiativen. 2024/2023 - Umsatz Umsatz in Mio. EUR GJ 2024 GJ 2023 Veränderung EMEA (EU, Mittlerer Osten, Afrika 6,3 5,5 16% Nordamerika (USA) 2,9 3,6 -19% LATAM (Lateinamerika) 2,5 2,1 22% APAC (Asien-Pazifik) 0,5 0,4 32% Umsatz 12,2 11,5 6%

Die EMEA-Region bleibt mit rund 52% Umsatzanteil die größte Umsatzregion der Gesellschaft und erzielte ein Wachstum von +16% gegenüber dem Vorjahr. Der Heimatmarkt Deutschland konnte sich knapp unter Vorjahresniveau halten, was vor dem Hintergrund des Krankenhausstrukturreformgesetzes, einer Verlangsamung bei Umstellungen in Kliniken und der zunehmenden Zahl an Klinikschutzschirmverfahren als solide zu betrachten ist. Die aap konnte sich für das kommende Jahr die Verträge mit allen wesentlichen Klinikgruppen und Einkaufsgemeinschaften sichern und positioniert sich, auch angesichts anhaltender Lieferketten-Herausforderungen, als verlässlicher regionaler Partner vor Ort. Neben den Heimatmarkt Deutschland entwickelten sich vor allem Spanien/Portugal und Südafrika zu Schlüsselmärkten mit außergewöhnlichen Wachstumsraten. Spanien/Portugal erzielten ein Wachstum von 32% gegenüber dem Vorjahr, während Südafrika mit 51% Zuwachs überzeugte. Treiber waren vor Allem im 1. HJ 2025 getätigte Investitionen der Distributoren in LOQTEQ® Sets (Instrumentensets), aufgrund von Neukundengewinnung und Bestandskundenausbau. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Umsetzung der im Januar kommunizierten Vertriebsvereinbarung mit einem weltweit führenden Unternehmen für Wirbelsäule und Orthopädie. Der Vertrieb des LOQTEQ® VA Radius Systems in Frankreich wurde erfolgreich gestartet und die gemeinsam gesteckten Ziele für die ersten 12 Monate konnten erreicht werden. In der LATAM-Region mit rund 22% Wachstum konnten vor Allem die beiden Kernmärkte Mexiko und Brasilien mit zweistelligen Wachstumsraten überzeugen. Mexiko erzielte ein solides Wachstum von 13% gegenüber dem Vorjahr, während Brasilien durch Distributoren-Investitionen in Neukundenausstattungen mit Sets ein starkes Plus von 35% verzeichnete - ein weiterer Beleg für die Bedeutung dieser strategischen Partnerinvestitionen für den nachhaltigen Marktausbau. Auch kleinere Märkte zeigten erfreuliche Entwicklungen: Chile und Peru erzielten jeweils rund 50% Wachstum gegenüber dem Vorjahr und unterstreichen das Potenzial der Region selbst in kleineren Märkten. Das Unternehmen ist in allen wesentlichen Märkten der LATAM-Region gut vertreten, mit wenigen Ausnahmen, die vor allem auf die jeweilige wirtschaftliche Lage einzelner Länder zurückzuführen sind. Insgesamt zeigt die Region nachhaltiges Wachstum und finanzielle Stabilität, was eine solide Basis für die kontinuierlichen Bemühungen der Gesellschaft darstellt, die Region weiter zu stärken und auszubauen. Die APAC-Region wurde weiterhin hauptsächlich durch das Thailand-Geschäft getragen, das mit 43% Wachstum gegenüber dem Vorjahr eine starke Performance zeigte und sich resilient gegenüber billigeren Anbietern erwies. Mit Taiwan, Malaysia und Südkorea konnte das Unternehmen weitere Neukunden gewinnen. Die neu erschlossenen Märkte treiben den kontinuierlichen Ausbau der Region voran und stellen einen wesentlichen Baustein der Vertriebsstrategie von aap dar - insbesondere vor dem Hintergrund der überdurchschnittlichen regionalen Wachstumsraten in der Traumatologie, die deutlich über dem globalen Marktdurchschnitt von 5-6% CAGR liegen. Finanzkennzahlen für das Gesamtjahr 2024 aap Konzern (ungeprüft) In Mio. EUR,

gerundet GJ 2024

GJ 2023

(angepasst) Veränderung GJ 2023

(berichtet) Umsatz 12,2 11,5 6% 11,5 Bruttomarge* 10,6 9,8 8% 9,9 EBITDA -0,85 -3,4 75% -3,6 Betriebsgewinn (EBIT) -2,7 -7,4 64% -5,2 Nettoerlös -3,7 -7,9 53% -5,2 Margen in % Bruttomarge* 87% 85% 86% EBITDA -7% -30% -45% Betriebsgewinn (EBIT) -22% -64% -45%

*(Bruttomarge = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderungen - Materialaufwendungen / Umsatzerlöse) Das EBITDA des Konzerns verbesserte sich massiv auf -854 TEUR, was auf eine gezielte Kostenkontrolle und Investitionen in zukünftiges Wachstum zurückzuführen ist. Das EBITDA des Bereiches Trauma war ausgeglichen, ohne Einmaleffekte erreichte es ein positives EBITDA von rd. 650 TEUR. 2024 2023 Zahlen in TEUR Trauma

LOQTEQ® Silber Total Trauma

LOQTEQ®

(angepasst) Silber Total

(angepasst) Periodenergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) 4 -858 -854 -2,433 -999 -3,431



In der klinischen Humanstudie mit antibakteriellen Implantaten konnte aufgrund des positiven Verlaufs die Einschlussphase verkürzt und die Anzahl der einzuschließenden Patienten reduziert werden. Dadurch kann auch die Nachbeobachtungsphase früher beendet werden, wodurch Kosten eingespart werden können. Die Nachbeobachtungsphase wird im August 2025 mit der letzten Nachuntersuchung abgeschlossen sein. Anschließend erfolgen die Auswertung der Ergebnisse und die Erstellung des klinischen Abschlussberichts. Parallel dazu werden die Aktivitäten zur Zulassung vorangetrieben. Die Durchführung der klinischen Studie wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ("BMBF") gefördert. Die dem Unternehmen gewährte Zuwendung (Förderkennzeichen 13GW0313A+B, 13GW0449A+B) ist Teil des Aktionsfeldes "Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung" des BMBF (= Zuwendungsgeber). Gefördert werden laut BMBF-Projekte zum Thema "Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen - Klinische Evidenz ohne Verzögerung belegen". Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf die entsprechende Richtlinie auf der Website des BMBF: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1376.html ." Ein bedeutender Erfolg im vergangenen Jahr war die erfolgreiche MDR-Zertifizierung der Gesellschaft sowie die Zertifizierung einer ersten Akte. Diese Zertifizierungen stärken die Marktposition des Unternehmens in Europa und eröffnen neue Vertriebsmöglichkeiten. Zudem konnte aap einen langjährigen Rechtsstreit mit dem Vermieter beilegen, was die operative Stabilität weiter erhöht. Auf internationaler Ebene erzielte das Unternehmen eine wichtige Zulassung in den USA: Das HBS-Schraubensystem wurde erfolgreich für den US-Markt zugelassen. Im Jahr 2024 wurden zudem mehrere Eigenkapitalmaßnahmen umgesetzt, die die Bilanz nachhaltig stärken. Das Eigenkapital wurde auf 66% der Bilanzsumme erhöht, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens weiter festigt. Die zinstragenden Verbindlichkeiten reduzierten sich durch diese Maßnahmen auf TEUR 233.

Ausblick auf 2025 Das Geschäftsjahr 2025 ist vielversprechend gestartet. Mit den Aktivitäten für die Zulassung der antibakteriell beschichteten Implantate betritt aap Neuland und wird für die kommenden Jahre entsprechende Mittel für die Zulassung bereitstellen müssen. Dazu wird die Gesellschaft aktiv auf Industriepartner zugehen, um entsprechende Mittel generieren zu können. Der Vorstand prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 12,0 - 14,0 Mio. EUR und ein Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen -1,0 Mio. - +1,0 Mio. Die aap Implantate AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück und ist gut aufgestellt für die kommenden Monate. Mit innovativen Produkten und einer klaren Wachstumsstrategie ist das Unternehmen bestens gerüstet, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiterhin erfolgreich zu sein. ---------------------------------------------------------------- aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze - Über aap Implantate AG Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten und selektiver Direktvertrieb. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de . Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin Tel.: +49 (0)30 75019 - 141; Fax: +49 (0)30 75019 - 170; Email: r.digirolamo@aap.de



