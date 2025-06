NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Im späten New Yorker Handel am Montag haben sich die Blicke auf Apple gerichtet. Sie wagten in der Schlussstunde wegen Neuigkeiten zur Sprachsteuerung Siri einen Erholungsversuch von den Verlusten in den vergangenen Monaten und zogen bis zu drei Prozent an. Trotz des Anstiegs am Montagabend gehört die Apple-Aktie im bisherigen Jahresverlauf mit einem Wertverlust von fast einem Fünftel zu den vier größten Dow-Verlierern.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtete, erwägt der iPhone-Hersteller, fremde KI-Lösungen für eine neue Siri-Version einzusetzen, um eigene Schwächen in diesem Bereich abzumildern. Demnach soll Apple mit Firmen wie Anthropic PBC oder OpenAI über deren Lösungen gesprochen haben.

Derweil scheiterte Apple mit dem Versuch, gegen eine Kartellklage des Justizministeriums vorzugehen. Dies wirkte sich aber nicht belastend aus./tih/zb

