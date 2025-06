ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing bekommt einen neuen Finanzchef. Der bisherige Finanzvorstand von Lockheed Martin, Jesus "Jay" Malave, übernehme den Job zum 15. August von Brian West, teilte Boeing am Montagabend nach US-Börsenschluss in Arlington mit. West hatte für den Konzern eine der größten Kapitalbeschaffungen der US-Geschichte organisiert, weil Boeing nach mehreren Verlustjahren in Folge dringend frisches Geld benötigte.

Der Manager hatte vier Jahre lang die Finanzen des Luftfahrt-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns geführt. Künftig werde er als Berater von Boeing-Chef Kelly Ortberg arbeiten, hieß es weiter.

Der Hersteller steckt seit Jahren in einer schweren Krise, seit in den Jahren 2018 und 2019 zwei Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max abgestürzt waren. Weitere Probleme auch bei anderen Modellen warfen Boeing seither immer wieder zurück. Inzwischen steht der Hersteller unter einer verschärften Kontrolle der US-Luftfahrtbehörde FAA und darf die Produktion der 737 Max nicht mehr weiter hochfahren. Die Krise hat dem Unternehmen bisher sechs Verlustjahre in Folge eingebrockt./stw