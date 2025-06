HCLTech, ein führendes globales Technologieunternehmen, kündigte heute eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit mit OpenAI an, einem in der Forschung und Implementierung von KI-Lösungen tätigen Unternehmen. Damit soll die umfangreiche KI-Unternehmenstransformation bei OpenAI als einem der ersten Partner für strategische Dienstleistungen vorangebracht werden.

Die fundierten Branchenkenntnisse und die Engineering-Kompetenz von HCLTech schaffen die Grundlage für skalierbare KI-Innovation bei OpenAI. Diese Zusammemarbeit wird die HCLTech-Kunden in die Lage versetzen, das branchenweit führende KI-Produktportfolio von OpenAI zusammen mit den Angeboten von HCLTech an Foundational-KI- und angewandten KI-Lösungen für einen beschleunigten und skalierten Einsatz von generativer KI zu nutzen.

Darüber hinaus wird HCLTech die branchenweit führenden Modelle und Lösungen von OpenAI in seine branchenfokussierten Angebote, Ressourcen und proprietären Plattformen einbinden, unter anderem in AI Force, AI Foundry, AI Engineering und branchenspezifische KI-Beschleuniger. Diese tiefgreifende Integration wird die Kunden des Unternehmens dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu modernisieren, die Erfahrungen ihrer Kunden und Mitarbeiter zu verbessern und sich Wachstumschancen zu erschließen, indem sie den gesamten KI-Lebenszyklus abdecken, der von Bewertungen der KI-Einsatzbereitschaft und der KI-Integration sowie der Einführung von KI auf Unternehmensebene bis hin zur Unternehmensführung (Governance) und zum Änderungsmanagement reicht.

HCLTech HCLTech wird die Implementierung von ChatGPT Enterprise und der OpenAI-APIs intern durchführen und seinen Mitarbeitern auf diese Weise sichere und unternehmenstaugliche generative KI-Tools zur Verfügung stellen.

Vijay Guntur, Global Chief Technology Officer (CTO) und Head of Ecosystems bei HCLTech, sagte: "Wir fühlen uns geehrt über die Zusammenarbeit mit OpenAI, dem Weltmarktführer auf dem Gebiet der generativen KI-Grundmodelle. Diese Zusammenarbeit unterstreicht, dass wir uns entschlossen dafür einsetzen, Global-2000-Unternehmen durch transformative KI-Lösungen zu stärken. Sie bestätigt erneut die robuste technologische Tradition von HCLTech und steht ganz im Einklang mit dem Innivationsgeist von OpenAI. Gemeinsam leiten wir damit eine neue Ära der KI-gestützten Transformation für alle unsere Angebote und Geschäftstätigkeiten im globalen Maßstab ein."

Giancarlo 'GC' Lionetti, Chief Commercial Officer bei OpenAI, sagte: "Die fundierten Branchenkenntnisse und die Engineering-Kompetenz von HCLTech schaffen die Voraussetzungen für skalierbare KI-Innovation. Als eines der ersten Systemintegrationsunternehmen, die OpenAI in ihre Lösungen integrieren, um ihre Effizienz zu steigern und die Erlebnisse ihrer Kunden zu verbessern, beschleunigt das Unternehmen seine Produktivität und setzt neue Maßstäbe dafür, wie sich ganze Branchen mit generativer KI transformieren können."

Über HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI erbringt. üüüWir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hochtechnologien, Halbleiter, die Telekommunikations- und Medienbranche, Einzelhandel und Konsumgüter sowie den öffentlichen Dienst. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis März 2025 auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

