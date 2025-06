Start der globalen englischsprachigen Website am Montag, 30. Juni 2025

Mit finanzieller Unterstützung der Agentur für kulturelle Angelegenheiten hat der Japan Arts Council (Präsidentin: Mariko Hasegawa) den "Japan Creator Support Fund" ins Leben gerufen, um Projekte zur Förderung der vielfältigen Kreativen und Kunstschaffenden Japans zu unterstützen und die Funktionsweise kultureller Einrichtungen zu verbessern. Wir sind hocherfreut, mitteilen zu können, dass das Logo des Fonds fertiggestellt und die englischsprachige globale Website, die dieses Projekt im Ausland präsentiert, am Montag, 30. Juni 2025, offiziell gestartet wurde. Ein Werbevideo für ein internationales Publikum ist nun ebenfalls auf der Website abrufbar.

From the top left are the individual logos for the following support programs: the Creator Artist Development Support Program [FOR CREATORS], the Support Program for Cultural Facilities Function Enhancement [FOR CULTURAL FACILITIES], the Creator Support Program (Program Development Implementation) [FOR CREATOR DEVELOPMENT], and the Japan Creator Support Fund for Entertainment, International Outreach Program (Long-Term Projects) funded by METI [FOR ENTERTAINMENT].