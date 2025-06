Der Vertrag umfasst die Montage des Vakuumbehälters des Fusionsreaktors, ein wichtiger Meilenstein, der das Projekt der Nachbildung der Fusionsenergie auf der Erde näher bringt

Die Westinghouse Electric Company und ITER haben einen Vertrag über 180 Mio. USD für die Montage des Vakuumbehälters für den Fusionsreaktor unterzeichnet. Dies ist ein wichtiger Meilenstein beim Bau des ITER-Reaktors, der den Weg für die Nutzung der Fusion als praktische, zuverlässige und CO2-freie Energiequelle der Zukunft ebnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250630362341/de/

The ITER Tokamak pit with the two vacuum vessel sector modules installed. Westinghouse has participated in the fabrication of the sectors of the vacuum vessel, as part of the Fusion for Energy (F4E) Consortium with its partners Ansaldo Nucleare and Walter Tosto.