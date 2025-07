MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wadephul in Kiew:

"Was konnte nun Außenminister Johann Wadephul den Ukrainern da außer warmen Worten in Kiew bieten? Er brachte eine Abordnung der deutschen Rüstungsindustrie mit, die mit den Ukrainern in ihrem Land Kriegsgerät produzieren will, zum Beispiel Drohnen. Die Gefahr: Deutschland wäre nicht mehr nur Lieferant von Militärtechnik, was schon große Konflikte, siehe Taurus-Debatte, mit den Russen mit sich bringt. Als Rüstungsproduzent würde der Kreml Deutschland noch deutlicher als bisher zum direkten Kriegsteilnehmer abstempeln. Die schon eisigen Beziehungen würden weiter einfrieren, wo das noch möglich ist. Auch muss die Bundesregierung aufpassen, sich nicht mit großen Tönen und tollkühnen Taten im Kreis der Verbündeten zu isolieren und einer der Hauptfeinde der Russen zu werden. 'Wir müssen wieder gegen die furchtbaren Deutschen kämpfen' - diese Losung hätte in Russland auch 80 Jahre nach dem letzten Krieg starkes Mobilisierungspotenzial."/yyzz/DP/nas