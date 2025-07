FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zum Weiterarbeiten in der Rente:

"Natürlich ist eine Tätigkeit im Alter für viele nicht nur ein wichtiges Zubrot. Sie kann für Menschen, die das möchten, auch sinnerfüllend sein. Dennoch: Nicht alle sind körperlich oder psychisch in der Lage, Arbeitsjahre dranzuhängen. Finanziellen Druck zum Weiterarbeiten darf es daher nicht geben. Und es kann nicht sein, dass die einen immer mehr und länger arbeiten, andere dagegen schon zu Beginn ihres Berufslebens auf Teilzeit setzen - ohne Betreuungspflichten, nur weil sie mehr Freizeit wollen. Es ist aber nicht nur die persönliche Work-Life-Balance wichtig, sondern auch die in einer Gesellschaft. Wenn die Arbeit zu ungerecht verteilt ist, sinkt auch die Motivation derjenigen, die bisher noch vieles am Laufen halten."/yyzz/DP/nas