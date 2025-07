VICTORIA, Seychellen, July 01, 2025, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Unternehmen, hat die bevorstehende Notierung von Fragmetric (FRAG) in der Innovation-, LSD- und Solana-Ecosystem-Zone für den Spothandel bekanntgegeben. Das FRAG/USDT-Paar startet am 1. Juli 2025 um 8:30 Uhr (UTC), Auszahlungen sind ab dem 2. Juli 2025 um 9:30 Uhr (UTC) möglich. Neben der Verfügbarkeit für den Spothandel wird Bitget eine exklusive Launchpool-Prämienkampagne starten. Berechtigte Nutzer können BGB und FRAG sperren, um sich einen Anteil von 4.200.000 FRAG zu sichern. Die Launchpool-Kampagne läuft vom 1. Juli 2025, 8:30 Uhr, bis zum 4. Juli 2025, 8:30 Uhr (UTC). Der BGB-Kampagnenpool umfasst 3.800.000 FRAG, und der FRAG-Kampagnenpool umfasst 400.000 FRAG.

Bitget wird außerdem eine CandyBomb-Kampagne starten, bei der insgesamt 400.000 FRAG zu gewinnen sind. Neue Nutzer können sich 400.000 FRAG aus dem Pool der FRAG/SOL-Handelskampagne sichern. Die CandyBomb-Kampagne läuft vom 1. Juli 2025, 8:30 Uhr, bis zum 8. Juli 2025, 8:30 Uhr (UTC).

Fragmetric begann als erstes natives Liquid-Staking-Protokoll von Solana und entwickelte sich zum fortschrittlichen FRAG-22-Standard für die Vermögensverwaltung. Dieser neue Standard integriert nahtlos Multi-Asset-Einlagen, präzise Vergütungsverteilung und modulare Renditebeschaffung und ermöglicht sowohl Entwicklern als auch Nutzern einen effizienten Zugang zu anspruchsvollen DeFi-Strategien.

Die Aufnahme von FRAG in die Plattform von Bitget wird den Nutzern voraussichtlich eine neue Möglichkeit bieten, trendige Projekte zu entdecken, die Innovationen im Web3-Ökosystem vorantreiben. Diese Notierung stärkt die Position von Bitget als Plattform für innovative digitale Vermögenswerte weiter und ermöglicht es Nutzern, neue Möglichkeiten in einem sich entwickelnden Markt zu entdecken. Bitget hat seinen Marktanteil sowohl im Spot- als auch im Derivatehandel unter den zentralisierten Börsen kontinuierlich ausgebaut. Mit dem Schwerpunkt, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, in verschiedene Projekte zu investieren, gehört die Plattform mittlerweile zu den fünf führenden Krypto-Handelsplattformen mit über 900 Vermögenswerten, darunter Token aus Ökosystemen wie TON, Ethereum, Solana, Base und vielen mehr.

